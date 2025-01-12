احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PLEDGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PLEDGE.

سعر Pledge (PLEDGE) المباشر لليوم هو USD 0.00176191 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M . يتم تحديث سعر PLEDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pledge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28K - تغيير سعر Pledge خلال اليوم هو -12.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Pledge (PLEDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ -0.000240450894445759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ -0.0013879689 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000240450894445759 -12.00% 30 يوم $ -0.0013879689 -78.77% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pledge (PLEDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pledge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00175596$ 0.00175596 $ 0.00175596 24 ساعة مرتفع $ 0.0020645$ 0.0020645 $ 0.0020645 عالية طوال الوقت $ 0.0093626$ 0.0093626 $ 0.0093626 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -12.00% تغير السعر (7 أيام) -16.61%

معلومات سوق Pledge (PLEDGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: