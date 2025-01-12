سعر Pledge (PLEDGE)
سعر Pledge (PLEDGE) المباشر لليوم هو USD 0.00176191. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.76M. يتم تحديث سعر PLEDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pledge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.28K
- تغيير سعر Pledge خلال اليوم هو -12.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ -0.000240450894445759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ -0.0013879689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pledge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000240450894445759
|-12.00%
|30 يوم
|$ -0.0013879689
|-78.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pledge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-12.00%
-16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.
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|1 PLEDGE إلى AUD
A$0.0028542942
|1 PLEDGE إلى GBP
￡0.0014271471
|1 PLEDGE إلى EUR
€0.0017090527
|1 PLEDGE إلى USD
$0.00176191
|1 PLEDGE إلى MYR
RM0.0079109759
|1 PLEDGE إلى TRY
₺0.062371614
|1 PLEDGE إلى JPY
¥0.2778003497
|1 PLEDGE إلى RUB
₽0.1790629133
|1 PLEDGE إلى INR
₹0.1518237847
|1 PLEDGE إلى IDR
Rp28.8837658704
|1 PLEDGE إلى PHP
₱0.10395269
|1 PLEDGE إلى EGP
￡E.0.088976455
|1 PLEDGE إلى BRL
R$0.0107828892
|1 PLEDGE إلى CAD
C$0.0025371504
|1 PLEDGE إلى BDT
৳0.2158868323
|1 PLEDGE إلى NGN
₦2.7444038733
|1 PLEDGE إلى UAH
₴0.0748283177
|1 PLEDGE إلى VES
Bs0.09338123
|1 PLEDGE إلى PKR
Rs0.4928414652
|1 PLEDGE إلى KZT
₸0.9341999202
|1 PLEDGE إلى THB
฿0.0611030388
|1 PLEDGE إلى TWD
NT$0.0583368401
|1 PLEDGE إلى CHF
Fr0.0016033381
|1 PLEDGE إلى HKD
HK$0.0137076598
|1 PLEDGE إلى MAD
.د.م0.0177776719