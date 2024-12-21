سعر PIRB (PIRB)
سعر PIRB (PIRB) المباشر لليوم هو USD 0.0173279. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M. يتم تحديث سعر PIRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIRB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.17
- تغيير سعر PIRB خلال اليوم هو +2.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M
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خلال اليوم، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ +0.00036063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ -0.0008731424 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ -0.0024632545 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ +0.006788206179023514 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036063
|+2.13%
|30 يوم
|$ -0.0008731424
|-5.03%
|60 يوم
|$ -0.0024632545
|-14.21%
|90 يوم
|$ +0.006788206179023514
|+64.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIRB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.13%
-34.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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