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سعر PIRB (PIRB) المباشر لليوم هو USD 0.0173279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.20M . يتم تحديث سعر PIRB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PIRB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.17 - تغيير سعر PIRB خلال اليوم هو +2.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.42M

أداء سعر PIRB (PIRB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ +0.00036063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ -0.0008731424 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ -0.0024632545 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PIRB مقابل USD هو $ +0.006788206179023514 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036063 +2.13% 30 يوم $ -0.0008731424 -5.03% 60 يوم $ -0.0024632545 -14.21% 90 يوم $ +0.006788206179023514 +64.41%

تحليل سعر PIRB (PIRB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PIRB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01689416$ 0.01689416 $ 0.01689416 24 ساعة مرتفع $ 0.01752648$ 0.01752648 $ 0.01752648 عالية طوال الوقت $ 0.03621873$ 0.03621873 $ 0.03621873 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.13% تغير السعر (7 أيام) -34.65%

معلومات سوق PIRB (PIRB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: