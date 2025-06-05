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سعر Perion (PERC) المباشر لليوم هو USD 0.00840112 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 330.72K . يتم تحديث سعر PERC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Perion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Perion خلال اليوم هو +1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.37M

أداء سعر Perion (PERC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Perion مقابل USD هو $ +0.00012912 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.0042438593 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.0069736075 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.07752412187792065 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012912 +1.56% 30 يوم $ -0.0042438593 -50.51% 60 يوم $ -0.0069736075 -83.00% 90 يوم $ -0.07752412187792065 -90.22%

تحليل سعر Perion (PERC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Perion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.008272$ 0.008272 $ 0.008272 24 ساعة مرتفع $ 0.00846768$ 0.00846768 $ 0.00846768 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +1.56% تغير السعر (7 أيام) -11.92%

معلومات سوق Perion (PERC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: