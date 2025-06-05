سعر Perion (PERC)
سعر Perion (PERC) المباشر لليوم هو USD 0.00840112. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 330.72K. يتم تحديث سعر PERC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Perion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Perion خلال اليوم هو +1.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.37M
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خلال اليوم، كان سعر Perion مقابل USD هو $ +0.00012912 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.0042438593 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.0069736075 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Perion مقابل USD هو $ -0.07752412187792065 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012912
|+1.56%
|30 يوم
|$ -0.0042438593
|-50.51%
|60 يوم
|$ -0.0069736075
|-83.00%
|90 يوم
|$ -0.07752412187792065
|-90.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Perion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+1.56%
-11.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Perion has built PerionXP, a gamified AAA Questing Layer where users compete for crypto rewards by completing side quests in the world's biggest titles such as Fortnite. PerionXP unlocks scale for Web3 gaming by making it rewarding and fun for Web2 gamers to experience the benefits of blockchain, without having to play Web3 games. PerionXP has launched it's flagship game Cutthroat Chaos on Base.
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€0.0073089744
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$0.00840112
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RM0.0355367376
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₺0.3302480272
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¥1.2004360368
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₽0.66578876
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₹0.7214881856
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₱0.4672702944
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C$0.0114255232
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