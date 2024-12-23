سعر Pandora (PANDORA)
سعر Pandora (PANDORA) المباشر لليوم هو USD 1,824.94. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.24M. يتم تحديث سعر PANDORA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pandora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46M
- تغيير سعر Pandora خلال اليوم هو -3.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K
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خلال اليوم، كان سعر Pandora مقابل USD هو $ -62.498566786149 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pandora مقابل USD هو $ -56.7282599000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pandora مقابل USD هو $ +410.7237338100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pandora مقابل USD هو $ +311.2033065509417 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -62.498566786149
|-3.31%
|30 يوم
|$ -56.7282599000
|-3.10%
|60 يوم
|$ +410.7237338100
|+22.51%
|90 يوم
|$ +311.2033065509417
|+20.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pandora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-3.31%
-24.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pandora is the first ERC404, an experimental mixed ERC20 / ERC721 implementation with native liquidity and fractionalization for non-fungible tokens. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
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