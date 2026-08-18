سعر NVIDIA rStock اليوم

السعر المباشر لمشروع NVIDIA rStock (NVDAR) اليوم هو $ 182.53، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVDAR الحالي إلى USD هو $ 182.53 لكل NVDAR.

يحتل NVIDIA rStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 217,394، مع عرض متداول قدره 1.19K NVDAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVDAR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 200.0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 171.52.

على المدى القصير، تحرك NVDAR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.79.

معلومات سوق NVIDIA rStock (NVDAR)

القيمة السوقية $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K الحجم (24 ساعة) $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K إمداد دورة التداول 1.19K 1.19K 1.19K إجمالي العرض 1,190.998328854 1,190.998328854 1,190.998328854

القيمة السوقية الحالية لـ NVIDIA rStock هي $ 217.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.79. العرض المتداول لـ NVDAR يبلغ 1.19K، مع إجمالي عرض 1190.998328854. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 217.39K.