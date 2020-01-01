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أعلى أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
2
SP500 rStock
SP500 rStock
SPYR
$ 696.64
0.00%
--
0.00%
$ 263.33K
$ 0.62
3
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
4
NVIDIA rStock
NVIDIA rStock
NVDAR
$ 182.53
0.00%
--
+0.46%
$ 217.39K
$ 2.79
5
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
6
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 6 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.34M.
ما هو التوكن أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر CPERR أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 6 أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة الشائعة CPERR, SPYR, SLVR. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة حوالي $1.34M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع أسهم ريمورا ماركتس المُرمّزة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.