سعر novara اليوم

السعر المباشر لمشروع novara (NVR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NVR.

يحتل novara حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 75,581، مع عرض متداول قدره 10.00B NVR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NVR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق novara (NVR)

القيمة السوقية $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.58K$ 75.58K $ 75.58K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ novara هي $ 75.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NVR يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.58K.