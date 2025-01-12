سعر NASDEX (NSDX)
سعر NASDEX (NSDX) المباشر لليوم هو USD 0.02143976. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.60K. يتم تحديث سعر NSDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NASDEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.99K
- تغيير سعر NASDEX خلال اليوم هو -0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 16.00M
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خلال اليوم، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.0034668713 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.0031338368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.005808844098221215 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.43%
|30 يوم
|$ -0.0034668713
|-16.17%
|60 يوم
|$ -0.0031338368
|-14.61%
|90 يوم
|$ -0.005808844098221215
|-21.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر NASDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.43%
+15.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.
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