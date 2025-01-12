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سعر NASDEX (NSDX) المباشر لليوم هو USD 0.02143976 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 343.60K . يتم تحديث سعر NSDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NASDEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.99K - تغيير سعر NASDEX خلال اليوم هو -0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.00M

أداء سعر NASDEX (NSDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.0034668713 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.0031338368 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NASDEX مقابل USD هو $ -0.005808844098221215 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.43% 30 يوم $ -0.0034668713 -16.17% 60 يوم $ -0.0031338368 -14.61% 90 يوم $ -0.005808844098221215 -21.31%

تحليل سعر NASDEX (NSDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NASDEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02119727$ 0.02119727 $ 0.02119727 24 ساعة مرتفع $ 0.02184435$ 0.02184435 $ 0.02184435 عالية طوال الوقت $ 0.908581$ 0.908581 $ 0.908581 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.43% تغير السعر (7 أيام) +15.23%

معلومات سوق NASDEX (NSDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: