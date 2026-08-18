سعر Latina Language Model اليوم

السعر المباشر لمشروع Latina Language Model (LLM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 50.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LLM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LLM.

يحتل Latina Language Model حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 156,949، مع عرض متداول قدره 994.93M LLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LLM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02320007، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LLM بمقدار +23.44% خلال الساعة الماضية و+34.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.34K.

معلومات سوق Latina Language Model (LLM)

القيمة السوقية $ 156.95K$ 156.95K $ 156.95K الحجم (24 ساعة) $ 4.34K$ 4.34K $ 4.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 156.95K$ 156.95K $ 156.95K إمداد دورة التداول 994.93M 994.93M 994.93M إجمالي العرض 994,925,268.7582005 994,925,268.7582005 994,925,268.7582005

القيمة السوقية الحالية لـ Latina Language Model هي $ 156.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.34K. العرض المتداول لـ LLM يبلغ 994.93M، مع إجمالي عرض 994925268.7582005. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 156.95K.