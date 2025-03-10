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سعر Jason Derulo (JASON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.36K . يتم تحديث سعر JASON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jason Derulo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K - تغيير سعر Jason Derulo خلال اليوم هو -12.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر Jason Derulo (JASON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.95% 30 يوم $ 0 -44.29% 60 يوم $ 0 -79.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jason Derulo (JASON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jason Derulo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03535784$ 0.03535784 $ 0.03535784 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -12.95% تغير السعر (7 أيام) -38.86%

معلومات سوق Jason Derulo (JASON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: