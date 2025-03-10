سعر Jason Derulo (JASON)
سعر Jason Derulo (JASON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 99.36K. يتم تحديث سعر JASON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jason Derulo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.75K
- تغيير سعر Jason Derulo خلال اليوم هو -12.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
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خلال اليوم، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jason Derulo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.95%
|30 يوم
|$ 0
|-44.29%
|60 يوم
|$ 0
|-79.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jason Derulo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-12.95%
-38.86%
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