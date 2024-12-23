سعر Harold (HAROLD)
سعر Harold (HAROLD) المباشر لليوم هو USD 0.00578611. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.79M. يتم تحديث سعر HAROLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Harold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 619.28K
- تغيير سعر Harold خلال اليوم هو -21.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Harold مقابل USD هو $ -0.001594477798245426 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Harold مقابل USD هو $ +0.0032239192 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Harold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Harold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001594477798245426
|-21.60%
|30 يوم
|$ +0.0032239192
|+55.72%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Harold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.50%
-21.60%
+49.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to HaroldCoin, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Just like Harold, our token is all about embracing the humor in life’s awkward and challenging moments with a smile! HaroldCoin isn’t just a memecoin; it’s a tribute to the unshakable resilience and subtle joy behind every meme. Whether you’re here for the laughs or the financial potential, HaroldCoin aims to bring a sense of lightheartedness and community to the world of crypto. Built on the foundation of fun and relatability, we’re dedicated to keeping things playful while pushing boundaries in the crypto space. Join us and “hide the pain” while we take this memecoin to the next level. Let’s turn every awkward grin into crypto wins!
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