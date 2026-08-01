سعر Exchange Request for Bitbon اليوم

السعر المباشر لمشروع Exchange Request for Bitbon (ERBB) اليوم هو $ 0.752531، مع تغير بنسبة 0.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ERBB الحالي إلى USD هو $ 0.752531 لكل ERBB.

يحتل Exchange Request for Bitbon حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 283,262، مع عرض متداول قدره 376.41K ERBB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ERBB بين $ 0.746862 (أدنى) و$ 0.753891 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.068، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.692041.

على المدى القصير، تحرك ERBB بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-3.46% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 150.50.

معلومات سوق Exchange Request for Bitbon (ERBB)

القيمة السوقية $ 283.26K$ 283.26K $ 283.26K الحجم (24 ساعة) $ 150.50$ 150.50 $ 150.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 283.26K$ 283.26K $ 283.26K إمداد دورة التداول 376.41K 376.41K 376.41K إجمالي العرض 376,412.1774993155 376,412.1774993155 376,412.1774993155

القيمة السوقية الحالية لـ Exchange Request for Bitbon هي $ 283.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 150.50. العرض المتداول لـ ERBB يبلغ 376.41K، مع إجمالي عرض 376412.1774993155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 283.26K.