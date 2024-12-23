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سعر Donut (DONUT) المباشر لليوم هو USD 0.00421555 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.62K . يتم تحديث سعر DONUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Donut الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.55 - تغيير سعر Donut خلال اليوم هو -3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 227.30M

أداء سعر Donut (DONUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.000137189238678369 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.0007829764 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.0006841614 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.002023051011126611 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000137189238678369 -3.15% 30 يوم $ -0.0007829764 -18.57% 60 يوم $ -0.0006841614 -16.22% 90 يوم $ -0.002023051011126611 -32.42%

تحليل سعر Donut (DONUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Donut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00415333$ 0.00415333 $ 0.00415333 24 ساعة مرتفع $ 0.004463$ 0.004463 $ 0.004463 عالية طوال الوقت $ 0.093022$ 0.093022 $ 0.093022 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -30.27%

معلومات سوق Donut (DONUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: