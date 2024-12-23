سعر Donut (DONUT)
سعر Donut (DONUT) المباشر لليوم هو USD 0.00421555. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 957.62K. يتم تحديث سعر DONUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Donut الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 193.55
- تغيير سعر Donut خلال اليوم هو -3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 227.30M
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خلال اليوم، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.000137189238678369 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.0007829764 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.0006841614 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Donut مقابل USD هو $ -0.002023051011126611 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000137189238678369
|-3.15%
|30 يوم
|$ -0.0007829764
|-18.57%
|60 يوم
|$ -0.0006841614
|-16.22%
|90 يوم
|$ -0.002023051011126611
|-32.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Donut: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-3.15%
-30.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DONUT is the native token of the r/ethtrader subreddit, a community focused on discussing Ethereum news, trading, investment, and technology. The community has 2.3 million subscribers and 5,000 active users. Currently with a market cap of approximately $4 million, DONUT has a TVL of $400-450K. Use cases include contribution rewards, special memberships, a tipping system, LP incentives and advertising opportunities. Recently, r/ethtrader has voted to transition DONUT reward distribution to Arbitrum.
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