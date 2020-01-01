توكنوميكس Donut (DONUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Donut (DONUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Donut (DONUT) Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems. الموقع الرسمي: https://donut-dashboard.com اشتر DONUT الآن!

توكنوميكس Donut (DONUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Donut (DONUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 780.37K $ 780.37K $ 780.37K إجمالي العرض: $ 227.30M $ 227.30M $ 227.30M العرض المتداول: $ 208.39M $ 208.39M $ 208.39M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 851.18K $ 851.18K $ 851.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.093022 $ 0.093022 $ 0.093022 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0037439 $ 0.0037439 $ 0.0037439 معرفة المزيد عن سعر Donut (DONUT)

توكنوميكس Donut (DONUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Donut (DONUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DONUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DONUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DONUT، استكشف السعر المباشر لتوكن DONUT!

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