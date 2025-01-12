سعر CrazyBunny (CRAZYBUNNY)
سعر CrazyBunny (CRAZYBUNNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CRAZYBUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CrazyBunny الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.08
- تغيير سعر CrazyBunny خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر CrazyBunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CrazyBunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CrazyBunny مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CrazyBunny مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-36.26%
|60 يوم
|$ 0
|-37.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CrazyBunny: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+0.08%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The CrazyBunny token is a meme token with a charitable mission aimed at helping animals and shelters worldwide. It has partnerships with major projects, including BabyDog.
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