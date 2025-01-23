سعر CatSolHat (SOLCAT)
سعر CatSolHat (SOLCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00772301. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 540.32K. يتم تحديث سعر SOLCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CatSolHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.56K
- تغيير سعر CatSolHat خلال اليوم هو +0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.95M
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خلال اليوم، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.0029786429 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.0021136750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.004147833559851891 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.69%
|30 يوم
|$ -0.0029786429
|-38.56%
|60 يوم
|$ -0.0021136750
|-27.36%
|90 يوم
|$ -0.004147833559851891
|-34.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر CatSolHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+0.69%
-10.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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