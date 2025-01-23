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سعر CatSolHat (SOLCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00772301 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 540.32K . يتم تحديث سعر SOLCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CatSolHat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.56K - تغيير سعر CatSolHat خلال اليوم هو +0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.95M

أداء سعر CatSolHat (SOLCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.0029786429 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.0021136750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CatSolHat مقابل USD هو $ -0.004147833559851891 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.69% 30 يوم $ -0.0029786429 -38.56% 60 يوم $ -0.0021136750 -27.36% 90 يوم $ -0.004147833559851891 -34.94%

تحليل سعر CatSolHat (SOLCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CatSolHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00717761$ 0.00717761 $ 0.00717761 24 ساعة مرتفع $ 0.00801554$ 0.00801554 $ 0.00801554 عالية طوال الوقت $ 0.099826$ 0.099826 $ 0.099826 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +0.69% تغير السعر (7 أيام) -10.00%

معلومات سوق CatSolHat (SOLCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: