سعر Buttcoin2026 اليوم

السعر المباشر لمشروع Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BUTTCOIN2026 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BUTTCOIN2026.

يحتل Buttcoin2026 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 327,799، مع عرض متداول قدره 982.40M BUTTCOIN2026. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BUTTCOIN2026 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BUTTCOIN2026 بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-12.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 545.01.

معلومات سوق Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026)

القيمة السوقية $ 327.80K$ 327.80K $ 327.80K الحجم (24 ساعة) $ 545.01$ 545.01 $ 545.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 327.80K$ 327.80K $ 327.80K إمداد دورة التداول 982.40M 982.40M 982.40M إجمالي العرض 982,401,284.2927362 982,401,284.2927362 982,401,284.2927362

القيمة السوقية الحالية لـ Buttcoin2026 هي $ 327.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 545.01. العرض المتداول لـ BUTTCOIN2026 يبلغ 982.40M، مع إجمالي عرض 982401284.2927362. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 327.80K.