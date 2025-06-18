سعر Bizzy by Virtuals (BIZ)
سعر Bizzy by Virtuals (BIZ) المباشر لليوم هو USD 0.00280261. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.80M. يتم تحديث سعر BIZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bizzy by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Bizzy by Virtuals خلال اليوم هو -23.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000873533559407026 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000873533559407026
|-23.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bizzy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-23.76%
-68.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
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