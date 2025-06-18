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سعر Bizzy by Virtuals (BIZ) المباشر لليوم هو USD 0.00280261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.80M . يتم تحديث سعر BIZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bizzy by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Bizzy by Virtuals خلال اليوم هو -23.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bizzy by Virtuals (BIZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000873533559407026 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bizzy by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000873533559407026 -23.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bizzy by Virtuals (BIZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bizzy by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00278669$ 0.00278669 $ 0.00278669 24 ساعة مرتفع $ 0.00378936$ 0.00378936 $ 0.00378936 عالية طوال الوقت $ 0.02075262$ 0.02075262 $ 0.02075262 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -23.76% تغير السعر (7 أيام) -68.30%

معلومات سوق Bizzy by Virtuals (BIZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: