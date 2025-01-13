سعر Axion (AXN)
سعر Axion (AXN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Axion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.09
- تغيير سعر Axion خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Axion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Axion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Axion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Axion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-25.78%
|60 يوم
|$ 0
|-32.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Axion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.71%
-4.16%
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