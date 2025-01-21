سعر ASTERION (ASTER)
سعر ASTERION (ASTER) المباشر لليوم هو USD 0.194859. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASTERION الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.91K
- تغيير سعر ASTERION خلال اليوم هو -4.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ -0.0096725383005051 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ -0.1414613400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0096725383005051
|-4.72%
|30 يوم
|$ -0.1414613400
|-72.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASTERION: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-4.72%
+54.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asterion is the world's first revolutionary token backed by Asterion's own real estate and business assets, with asset value surpassing its market cap. Currently, Asterion owns two resorts in Bali, Indonesia, as well as other businesses that will further strengthen the Asterion ecosystem. As part of the long-term strategy for Asterion Token, the commitment to continuously expand and acquire more assets and businesses will unlock limitless opportunities within the digital economy. The real estate assets, which appreciate in value year over year, present profitable investment opportunities that are accessible to anyone without capital constraints. Through Asterion, businesses that were previously only accessible to a select few with substantial capital can now be reached by a wider audience, offering more people the chance to participate and profit. Utilizing blockchain technology, Asterion simplifies access to valuable assets such as real estate, commodities, and traditional financial instruments through tokenization, making transactions faster and borderless. Asterion brings real-world assets (RWA) into the DeFi ecosystem, creating investment opportunities that are more inclusive, secure, and transparent.
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