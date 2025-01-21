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سعر ASTERION (ASTER) المباشر لليوم هو USD 0.194859 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ASTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ASTERION الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.91K - تغيير سعر ASTERION خلال اليوم هو -4.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ASTERION (ASTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ -0.0096725383005051 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ -0.1414613400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ASTERION مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0096725383005051 -4.72% 30 يوم $ -0.1414613400 -72.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ASTERION (ASTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ASTERION: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.190862$ 0.190862 $ 0.190862 24 ساعة مرتفع $ 0.204531$ 0.204531 $ 0.204531 عالية طوال الوقت $ 0.95628$ 0.95628 $ 0.95628 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -4.72% تغير السعر (7 أيام) +54.22%

معلومات سوق ASTERION (ASTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: