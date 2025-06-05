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XBT السعر(XBT)
السعر الحالي لـ XBT (XBT) اليوم هو 0.002386 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من XBT إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق XBT:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 68.39K USD
- تغير سعر XBT خلال اليوم هو -2.57%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار XBT لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00006294
|-2.57%
|30 يوم
|$ -0.007614
|-76.14%
|60 يوم
|$ -0.007614
|-76.14%
|90 يوم
|$ -0.007614
|-76.14%
سجل اليوم XBT تغيرًا $ -0.00006294 (-2.57%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر XBT لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.007614 (-76.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر XBT لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XBT تغييرًا في $ -0.007614 (-76.14%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر XBT لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.007614 (-76.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار XBT: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-3.41%
-2.57%
-56.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
عملة $XBT هي عملة ميم تُجسد إرث بيتكوين التاريخي. كان توكن XBT هو المعيار الدولي لبيتكوين الذي استخدمته العديد من البورصات الرئيسية. نُشيد بهذا التقليد ونُقدم شيئًا جديدًا.
متوفر XBT على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك XBT الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل XBT، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ XBT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارXBT.
يوفر تتبع مسار سعر XBT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ XBT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار XBT.
هل تبحث عن كيفية شراء XBT؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء XBT على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.
|1 XBT إلى VND
₫62.78759
|1 XBT إلى AUD
A$0.00365058
|1 XBT إلى GBP
￡0.00174178
|1 XBT إلى EUR
€0.00207582
|1 XBT إلى USD
$0.002386
|1 XBT إلى MYR
RM0.01009278
|1 XBT إلى TRY
₺0.09379366
|1 XBT إلى JPY
¥0.34103098
|1 XBT إلى RUB
₽0.1890905
|1 XBT إلى INR
₹0.20490968
|1 XBT إلى IDR
Rp39.11474784
|1 XBT إلى KRW
₩3.24183434
|1 XBT إلى PHP
₱0.13273318
|1 XBT إلى EGP
￡E.0.11848876
|1 XBT إلى BRL
R$0.01343318
|1 XBT إلى CAD
C$0.00324496
|1 XBT إلى BDT
৳0.29142604
|1 XBT إلى NGN
₦3.76933122
|1 XBT إلى UAH
₴0.09885198
|1 XBT إلى VES
Bs0.231442
|1 XBT إلى PKR
Rs0.672852
|1 XBT إلى KZT
₸1.2173372
|1 XBT إلى THB
฿0.07771202
|1 XBT إلى TWD
NT$0.07136526
|1 XBT إلى AED
د.إ0.00875662
|1 XBT إلى CHF
Fr0.00193266
|1 XBT إلى HKD
HK$0.01870624
|1 XBT إلى MAD
.د.م0.02192734
|1 XBT إلى MXN
$0.04578734
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ XBT، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
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-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة