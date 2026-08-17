التحليل الفني اليوم لـ Heroes of Mavia (MAVIA) توفر صفحة Heroes of Mavia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAVIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Heroes of Mavia أدناه. التسجيل

تغير سعر Heroes of Mavia (MAVIA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03045 -- -1.53% +20.35% -2.66%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Heroes of Mavia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Heroes of Mavia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 2 حيادي 3 شراء 21 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 0 شراء 13 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03052 0.03051 R2 0.03051 0.0305 R1 0.0305 0.0305 PP 0.03049 0.03049 S1 0.03048 0.03048 S2 0.03047 0.03048 S3 0.03046 0.03047

إشارات السوق الخاصة بـ Heroes of Mavia صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.58M $8.26 M $8.84 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.13 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Heroes of Mavia صافي التدفق سعر MAVIAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.03 2026-08-16 -$0.06 M 0.03 2026-08-15 -$0.03 M 0.03 2026-08-14 -$0.02 M 0.03 2026-08-13 -$0.06 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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