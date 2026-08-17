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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Heroes of Mavia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Heroes of Mavia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن MAVIA

معلومات سعر MAVIA

ما هو MAVIA

الوثيقة البيضاء لـ MAVIA

الموقع الرسمي لـ MAVIA

اقتصاد توكن MAVIA

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التحليل الفني اليوم لـ Heroes of Mavia (MAVIA)

التحليل الفني اليوم لـ Heroes of Mavia (MAVIA)

توفر صفحة Heroes of Mavia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ MAVIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Heroes of Mavia أدناه.

تغير سعر Heroes of Mavia (MAVIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03045---1.53%+20.35%-2.66%
اعرف المزيد عن سعر Heroes of Mavia

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Heroes of Mavia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Heroes of Mavia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 2
حيادي 3
شراء 21
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03052
0.03051
R2
0.03051
0.0305
R1
0.0305
0.0305
PP
0.03049
0.03049
S1
0.03048
0.03048
S2
0.03047
0.03048
S3
0.03046
0.03047

إشارات السوق الخاصة بـ Heroes of Mavia

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.58M
$8.26 M
$8.84 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.13 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Heroes of Mavia

صافي التدفقسعر MAVIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.03
2026-08-16-$0.06 M0.03
2026-08-15-$0.03 M0.03
2026-08-14-$0.02 M0.03
2026-08-13-$0.06 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Heroes of Mavia (MAVIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Heroes of Mavia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAVIA
$0.03045
$0.03045$0.03045
-0.67%
2.22M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة MAVIA إلى USD

المبلغ

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0.03045 USD

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