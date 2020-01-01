توكنوميكس Heroes of Mavia (MAVIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Heroes of Mavia (MAVIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Heroes of Mavia (MAVIA) Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. الموقع الرسمي: https://mavia.com الوثيقة البيضاء: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 اشتر MAVIA الآن!

توكنوميكس Heroes of Mavia (MAVIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Heroes of Mavia (MAVIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.49M $ 18.49M $ 18.49M إجمالي العرض: $ 256.99M $ 256.99M $ 256.99M العرض المتداول: $ 111.93M $ 111.93M $ 111.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.45M $ 42.45M $ 42.45M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 السعر الحالي: $ 0.1652 $ 0.1652 $ 0.1652 معرفة المزيد عن سعر Heroes of Mavia (MAVIA)

توكنوميكس Heroes of Mavia (MAVIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Heroes of Mavia (MAVIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAVIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAVIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAVIA، استكشف السعر المباشر لتوكن MAVIA!

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