Zero 圖標

Zero 價格 (ZER)

USD

Zero (ZER) 實時價格圖表

$0.0222461
$0.0222461$0.0222461
+0.30%(1D)

今天 Zero (ZER) 的價格

今天 Zero (ZER) 的實時價格爲 0.0222461 USD。目前其市值爲 $ 308.72K USD。ZER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zero 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.23 USD
- Zero 當天價格變化爲 +0.34%
- 其循環供應量爲 13.88M USD

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Zero (ZER) 價格表現 USD

今天內，Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046769866
在過去60天內，Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0055157914
在過去90天內，Zero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.010239688073827834

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.34%
30天$ +0.0046769866+21.02%
60天$ +0.0055157914+24.79%
90天$ -0.010239688073827834-31.52%

Zero (ZER) 價格分析

Zero 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02178736
$ 0.02178736$ 0.02178736

$ 0.02229918
$ 0.02229918$ 0.02229918

$ 12.38
$ 12.38$ 12.38

--

+0.34%

-15.72%

Zero (ZER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 308.72K
$ 308.72K$ 308.72K

$ 11.23
$ 11.23$ 11.23

13.88M
13.88M 13.88M

什麼是Zero (ZER)

ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.

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Zero (ZER) 資源

官網

大家還在問：關於 Zero (ZER) 的其他問題

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ZER 兌換爲當地貨幣

1 ZER 兌換 AUD
A$0.035371299
1 ZER 兌換 GBP
0.017574419
1 ZER 兌換 EUR
0.021356256
1 ZER 兌換 USD
$0.0222461
1 ZER 兌換 MYR
RM0.10010745
1 ZER 兌換 TRY
0.780615649
1 ZER 兌換 JPY
¥3.505317977
1 ZER 兌換 RUB
2.302248889
1 ZER 兌換 INR
1.893588032
1 ZER 兌換 IDR
Rp364.690105584
1 ZER 兌換 PHP
1.3125199
1 ZER 兌換 EGP
￡E.1.132548951
1 ZER 兌換 BRL
R$0.136591054
1 ZER 兌換 CAD
C$0.031811923
1 ZER 兌換 BDT
2.658631411
1 ZER 兌換 NGN
34.543521619
1 ZER 兌換 UAH
0.933891278
1 ZER 兌換 VES
Bs1.112305
1 ZER 兌換 PKR
Rs6.191312091
1 ZER 兌換 KZT
11.671416365
1 ZER 兌換 THB
฿0.768825216
1 ZER 兌換 TWD
NT$0.725890243
1 ZER 兌換 CHF
Fr0.019799029
1 ZER 兌換 HKD
HK$0.172852197
1 ZER 兌換 MAD
.د.م0.223128383