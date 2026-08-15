XGR 今日價格

XGR (XGR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 XGR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XGR。

XGR 目前市值在 $ 11,692.03 排名第 #-，流通供應量為 90.50M XGR。過去 24 小時內，XGR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XGR 在過去一小時內波動了 +0.42%，過去7 天內波動了 +0.14%。過去一天，總交易量達到 $ 2.38K。

XGR（XGR）市場資訊

市值 $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K 成交量（24H） $ 2.38K$ 2.38K $ 2.38K 完全稀釋市值 $ 856.03K$ 856.03K $ 856.03K 流通量 90.50M 90.50M 90.50M 總供應量 6,626,062,326.355696 6,626,062,326.355696 6,626,062,326.355696

XGR 的目前市值為 $ 11.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.38K。XGR 的流通量為 90.50M，總供應量是 6626062326.355696，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 856.03K。