UNCX Network 價格 (UNCX)
今天 UNCX Network (UNCX) 的實時價格爲 287.84 USD。目前其市值爲 $ 10.41M USD。UNCX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UNCX Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.03K USD
- UNCX Network 當天價格變化爲 -4.94%
- 其循環供應量爲 36.16K USD
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今天內，UNCX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.9880851639154。
在過去30天內，UNCX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -12.2743035520。
在過去60天內，UNCX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.3602087360。
在過去90天內，UNCX Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -29.3631036131504。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -14.9880851639154
|-4.94%
|30天
|$ -12.2743035520
|-4.26%
|60天
|$ -13.3602087360
|-4.64%
|90天
|$ -29.3631036131504
|-9.25%
UNCX Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-4.94%
-6.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform
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|1 UNCX 兌換 AUD
A$457.6656
|1 UNCX 兌換 GBP
￡227.3936
|1 UNCX 兌換 EUR
€276.3264
|1 UNCX 兌換 USD
$287.84
|1 UNCX 兌換 MYR
RM1,295.28
|1 UNCX 兌換 TRY
₺10,097.4272
|1 UNCX 兌換 JPY
¥45,234.056
|1 UNCX 兌換 RUB
₽29,705.088
|1 UNCX 兌換 INR
₹24,498.0624
|1 UNCX 兌換 IDR
Rp4,718,687.7696
|1 UNCX 兌換 PHP
₱16,999.8304
|1 UNCX 兌換 EGP
￡E.14,653.9344
|1 UNCX 兌換 BRL
R$1,778.8512
|1 UNCX 兌換 CAD
C$411.6112
|1 UNCX 兌換 BDT
৳34,399.7584
|1 UNCX 兌換 NGN
₦446,955.0736
|1 UNCX 兌換 UAH
₴12,083.5232
|1 UNCX 兌換 VES
Bs14,392
|1 UNCX 兌換 PKR
Rs80,108.7504
|1 UNCX 兌換 KZT
₸151,015.256
|1 UNCX 兌換 THB
฿9,944.872
|1 UNCX 兌換 TWD
NT$9,392.2192
|1 UNCX 兌換 CHF
Fr256.1776
|1 UNCX 兌換 HKD
HK$2,236.5168
|1 UNCX 兌換 MAD
.د.م2,887.0352