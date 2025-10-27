Tracer（TRCR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00552309 $ 0.00552309 $ 0.00552309 24H最低價 $ 0.0057701 $ 0.0057701 $ 0.0057701 24H最高價 24H最低價 $ 0.00552309$ 0.00552309 $ 0.00552309 24H最高價 $ 0.0057701$ 0.0057701 $ 0.0057701 歷史最高 $ 0.00622076$ 0.00622076 $ 0.00622076 最低價 $ 0.00550233$ 0.00550233 $ 0.00550233 漲跌幅（1H） -0.21% 漲跌幅（1D） -2.77% 漲跌幅（7D） +0.62% 漲跌幅（7D） +0.62%

Tracer（TRCR）目前實時價格為 $0.00560303。過去 24 小時內，TRCR 的交易價格在 $ 0.00552309 至 $ 0.0057701 之間波動，市場活躍度顯著。TRCR 的歷史最高價為 $ 0.00622076，歷史最低價為 $ 0.00550233。

從短期表現來看，TRCR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 -2.77%，過去 7 天內累計變動為 +0.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tracer（TRCR）市場資訊

市值 $ 4.25M$ 4.25M $ 4.25M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 70.04M$ 70.04M $ 70.04M 流通量 757.87M 757.87M 757.87M 總供應量 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Tracer 的目前市值為 $ 4.25M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRCR 的流通量為 757.87M，總供應量是 12500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.04M。