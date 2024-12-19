Tokenlon 圖標

Tokenlon 價格 (LON)

USD

Tokenlon (LON) 實時價格圖表

$0.813639
$0.813639$0.813639
-2.70%(1D)

今天 Tokenlon (LON) 的價格

今天 Tokenlon (LON) 的實時價格爲 0.813597 USD。目前其市值爲 $ 94.38M USD。LON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tokenlon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 238.33K USD
- Tokenlon 當天價格變化爲 -2.78%
- 其循環供應量爲 115.31M USD

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Tokenlon (LON) 價格表現 USD

今天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0232698893556403
在過去30天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1798337383
在過去60天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0895930575
在過去90天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0620553222370737

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0232698893556403-2.78%
30天$ -0.1798337383-22.10%
60天$ -0.0895930575-11.01%
90天$ -0.0620553222370737-7.08%

Tokenlon (LON) 價格分析

Tokenlon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.810386
$ 0.810386$ 0.810386

$ 0.839543
$ 0.839543$ 0.839543

$ 9.81
$ 9.81$ 9.81

+0.15%

-2.78%

-6.48%

Tokenlon (LON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 94.38M
$ 94.38M$ 94.38M

$ 238.33K
$ 238.33K$ 238.33K

115.31M
115.31M 115.31M

什麼是Tokenlon (LON)

LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.

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Tokenlon (LON) 資源

官網

大家還在問：關於 Tokenlon (LON) 的其他問題

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LON 兌換爲當地貨幣

1 LON 兌換 AUD
A$1.29361923
1 LON 兌換 GBP
0.64274163
1 LON 兌換 EUR
0.78105312
1 LON 兌換 USD
$0.813597
1 LON 兌換 MYR
RM3.6611865
1 LON 兌換 TRY
28.54098276
1 LON 兌換 JPY
¥127.74286497
1 LON 兌換 RUB
84.36187293
1 LON 兌換 INR
69.24524067
1 LON 兌換 IDR
Rp13,337.65360368
1 LON 兌換 PHP
48.05103882
1 LON 兌換 EGP
￡E.41.42835924
1 LON 兌換 BRL
R$5.01989349
1 LON 兌換 CAD
C$1.16344371
1 LON 兌換 BDT
97.23297747
1 LON 兌換 NGN
1,263.34528563
1 LON 兌換 UAH
34.15480206
1 LON 兌換 VES
Bs40.67985
1 LON 兌換 PKR
Rs226.43218107
1 LON 兌換 KZT
426.85366605
1 LON 兌換 THB
฿28.10164038
1 LON 兌換 TWD
NT$26.54767011
1 LON 兌換 CHF
Fr0.72410133
1 LON 兌換 HKD
HK$6.32164869
1 LON 兌換 MAD
.د.م8.16037791