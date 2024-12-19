Tokenlon 價格 (LON)
今天 Tokenlon (LON) 的實時價格爲 0.813597 USD。目前其市值爲 $ 94.38M USD。LON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tokenlon 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 238.33K USD
- Tokenlon 當天價格變化爲 -2.78%
- 其循環供應量爲 115.31M USD
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今天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0232698893556403。
在過去30天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1798337383。
在過去60天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0895930575。
在過去90天內，Tokenlon 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0620553222370737。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0232698893556403
|-2.78%
|30天
|$ -0.1798337383
|-22.10%
|60天
|$ -0.0895930575
|-11.01%
|90天
|$ -0.0620553222370737
|-7.08%
Tokenlon 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.15%
-2.78%
-6.48%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.
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|1 LON 兌換 AUD
A$1.29361923
|1 LON 兌換 GBP
￡0.64274163
|1 LON 兌換 EUR
€0.78105312
|1 LON 兌換 USD
$0.813597
|1 LON 兌換 MYR
RM3.6611865
|1 LON 兌換 TRY
₺28.54098276
|1 LON 兌換 JPY
¥127.74286497
|1 LON 兌換 RUB
₽84.36187293
|1 LON 兌換 INR
₹69.24524067
|1 LON 兌換 IDR
Rp13,337.65360368
|1 LON 兌換 PHP
₱48.05103882
|1 LON 兌換 EGP
￡E.41.42835924
|1 LON 兌換 BRL
R$5.01989349
|1 LON 兌換 CAD
C$1.16344371
|1 LON 兌換 BDT
৳97.23297747
|1 LON 兌換 NGN
₦1,263.34528563
|1 LON 兌換 UAH
₴34.15480206
|1 LON 兌換 VES
Bs40.67985
|1 LON 兌換 PKR
Rs226.43218107
|1 LON 兌換 KZT
₸426.85366605
|1 LON 兌換 THB
฿28.10164038
|1 LON 兌換 TWD
NT$26.54767011
|1 LON 兌換 CHF
Fr0.72410133
|1 LON 兌換 HKD
HK$6.32164869
|1 LON 兌換 MAD
.د.م8.16037791