Stratos 今日價格

Stratos (STOS) 今日實時價格為 $ 0.00437497，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 STOS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00437497 每 STOS。

Stratos 目前市值在 $ 169,753 排名第 #-，流通供應量為 38.80M STOS。過去 24 小時內，STOS 的交易價格在 $ 0.00433214（低點）和 $ 0.004385（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.18，而歷史最低價為 $ 0.00101432。

短期表現方面，STOS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.22%。過去一天，總交易量達到 $ 10.00。

Stratos（STOS）市場資訊

市值 $ 169.75K$ 169.75K $ 169.75K 成交量（24H） $ 10.00$ 10.00 $ 10.00 完全稀釋市值 $ 437.50K$ 437.50K $ 437.50K 流通量 38.80M 38.80M 38.80M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Stratos 的目前市值為 $ 169.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.00。STOS 的流通量為 38.80M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 437.50K。