LEOX 今日價格

LEOX (LEOX) 今日實時價格為 $ 0.00426951，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LEOX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00426951 每 LEOX。

LEOX 目前市值在 $ 216,351 排名第 #-，流通供應量為 50.67M LEOX。過去 24 小時內，LEOX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.93，而歷史最低價為 $ 0.00270379。

短期表現方面，LEOX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.06%。過去一天，總交易量達到 $ 12.87。

LEOX（LEOX）市場資訊

市值 $ 216.35K$ 216.35K $ 216.35K 成交量（24H） $ 12.87$ 12.87 $ 12.87 完全稀釋市值 $ 216.35K$ 216.35K $ 216.35K 流通量 50.67M 50.67M 50.67M 總供應量 50,673,440.0 50,673,440.0 50,673,440.0

LEOX 的目前市值為 $ 216.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.87。LEOX 的流通量為 50.67M，總供應量是 50673440.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 216.35K。