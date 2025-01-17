Internet Token 圖標

Internet Token 價格 (INT)

USD

Internet Token (INT) 實時價格圖表

$0.00425494
$0.00425494$0.00425494
-2.10%(1D)

今天 Internet Token (INT) 的價格

今天 Internet Token (INT) 的實時價格爲 0.00425494 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。INT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Internet Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.22K USD
- Internet Token 當天價格變化爲 -2.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Internet Token (INT) 價格表現 USD

今天內，Internet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Internet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013309848
在過去60天內，Internet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002539254
在過去90天內，Internet Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000579236011176696

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.14%
30天$ -0.0013309848-31.28%
60天$ +0.0002539254+5.97%
90天$ -0.000579236011176696-11.98%

Internet Token (INT) 價格分析

Internet Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.004157
$ 0.004157$ 0.004157

$ 0.00447405
$ 0.00447405$ 0.00447405

$ 0.096725
$ 0.096725$ 0.096725

+0.07%

-2.14%

-11.92%

Internet Token (INT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 7.22K
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什麼是Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

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Internet Token (INT) 資源

官網

大家還在問：關於 Internet Token (INT) 的其他問題

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INT 兌換爲當地貨幣

1 INT 兌換 AUD
A$0.006807904
1 INT 兌換 GBP
0.0034465014
1 INT 兌換 EUR
0.0041272918
1 INT 兌換 USD
$0.00425494
1 INT 兌換 MYR
RM0.01914723
1 INT 兌換 TRY
0.1507099748
1 INT 兌換 JPY
¥0.660792182
1 INT 兌換 RUB
0.4387694128
1 INT 兌換 INR
0.368477804
1 INT 兌換 IDR
Rp69.7531035936
1 INT 兌換 PHP
0.2492543852
1 INT 兌換 EGP
￡E.0.214448976
1 INT 兌換 BRL
R$0.0256998376
1 INT 兌換 CAD
C$0.0060845642
1 INT 兌換 BDT
0.5173156052
1 INT 兌換 NGN
6.6276221922
1 INT 兌換 UAH
0.1794733692
1 INT 兌換 VES
Bs0.22976676
1 INT 兌換 PKR
Rs1.1871708094
1 INT 兌換 KZT
2.25724567
1 INT 兌換 THB
฿0.1469230782
1 INT 兌換 TWD
NT$0.1400300754
1 INT 兌換 CHF
Fr0.0038719954
1 INT 兌換 HKD
HK$0.0331034332
1 INT 兌換 MAD
.د.م0.042762147