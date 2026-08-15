IDEX 今日價格

IDEX (IDEX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.16%。目前 IDEX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IDEX。

IDEX 目前市值在 $ 692,367 排名第 #-，流通供應量為 995.16M IDEX。過去 24 小時內，IDEX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.937763，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IDEX 在過去一小時內波動了 +4.47%，過去7 天內波動了 -9.00%。過去一天，總交易量達到 $ 11.33K。

IDEX（IDEX）市場資訊

市值 $ 692.37K$ 692.37K $ 692.37K 成交量（24H） $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K 完全稀釋市值 $ 692.37K$ 692.37K $ 692.37K 流通量 995.16M 995.16M 995.16M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IDEX 的目前市值為 $ 692.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.33K。IDEX 的流通量為 995.16M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 692.37K。