EquitEdge（EEG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H最低價 $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24H最高價 24H最低價 $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24H最高價 $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 歷史最高 $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 最低價 $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

EquitEdge（EEG）目前實時價格為 $0.05005。過去 24 小時內，EEG 的交易價格在 $ 0.05005 至 $ 0.05005 之間波動，市場活躍度顯著。EEG 的歷史最高價為 $ 0.058283，歷史最低價為 $ 0.04823955。

從短期表現來看，EEG 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EquitEdge（EEG）市場資訊

市值 $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M 流通量 400.00M 400.00M 400.00M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

EquitEdge 的目前市值為 $ 20.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EEG 的流通量為 400.00M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.02M。