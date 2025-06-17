Codec Flow 價格 (CODEC)
今天 Codec Flow (CODEC) 的實時價格爲 0.00191682 USD。目前其市值爲 $ 1.94M USD。CODEC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Codec Flow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Codec Flow 當天價格變化爲 -19.70%
- 其循環供應量爲 999.91M USD
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今天內，Codec Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000470436023624852。
在過去30天內，Codec Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Codec Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Codec Flow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000470436023624852
|-19.70%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Codec Flow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.66%
-19.70%
+6.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.
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|1 CODEC 兌換 VND
₫50.4411183
|1 CODEC 兌換 AUD
A$0.0029327346
|1 CODEC 兌換 GBP
￡0.0013992786
|1 CODEC 兌換 EUR
€0.0016484652
|1 CODEC 兌換 USD
$0.00191682
|1 CODEC 兌換 MYR
RM0.0081273168
|1 CODEC 兌換 TRY
₺0.0754843716
|1 CODEC 兌換 JPY
¥0.2777855544
|1 CODEC 兌換 RUB
₽0.150853734
|1 CODEC 兌換 INR
₹0.165421566
|1 CODEC 兌換 IDR
Rp31.4232736608
|1 CODEC 兌換 KRW
₩2.6221714236
|1 CODEC 兌換 PHP
₱0.1089328806
|1 CODEC 兌換 EGP
￡E.0.0960710184
|1 CODEC 兌換 BRL
R$0.0104658372
|1 CODEC 兌換 CAD
C$0.002587707
|1 CODEC 兌換 BDT
৳0.2343120768
|1 CODEC 兌換 NGN
₦2.9626178238
|1 CODEC 兌換 UAH
₴0.0796055346
|1 CODEC 兌換 VES
Bs0.19551564
|1 CODEC 兌換 PKR
Rs0.542843424
|1 CODEC 兌換 KZT
₸0.982466091
|1 CODEC 兌換 THB
฿0.062392491
|1 CODEC 兌換 TWD
NT$0.0566036946
|1 CODEC 兌換 AED
د.إ0.0070347294
|1 CODEC 兌換 CHF
Fr0.0015526242
|1 CODEC 兌換 HKD
HK$0.0150278688
|1 CODEC 兌換 MAD
.د.م0.017443062
|1 CODEC 兌換 MXN
$0.0363045708