chill 圖標

chill 價格 ($CHILL)

USD

chill ($CHILL) 實時價格圖表

$0.00916939
$0.00916939$0.00916939
-3.20%(1D)

今天 chill ($CHILL) 的價格

今天 chill ($CHILL) 的實時價格爲 0.00916939 USD。目前其市值爲 $ 385.11K USD。$CHILL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
chill 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.78 USD
- chill 當天價格變化爲 -3.23%
- 其循環供應量爲 42.00M USD

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chill ($CHILL) 價格表現 USD

今天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000306228711509342
在過去30天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003681290
在過去60天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000481723
在過去90天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001641978012167775

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000306228711509342-3.23%
30天$ -0.0003681290-4.01%
60天$ -0.0000481723-0.52%
90天$ -0.001641978012167775-15.18%

chill ($CHILL) 價格分析

chill 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00910358
$ 0.00910358$ 0.00910358

$ 0.0094981
$ 0.0094981$ 0.0094981

$ 0.03881767
$ 0.03881767$ 0.03881767

--

-3.23%

-29.38%

chill ($CHILL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 385.11K
$ 385.11K$ 385.11K

$ 69.78
$ 69.78$ 69.78

42.00M
42.00M 42.00M

什麼是chill ($CHILL)

$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.

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chill ($CHILL) 資源

官網

大家還在問：關於 chill ($CHILL) 的其他問題

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$CHILL 兌換爲當地貨幣

1 $CHILL 兌換 AUD
A$0.0145793301
1 $CHILL 兌換 GBP
0.0072438181
1 $CHILL 兌換 EUR
0.0088026144
1 $CHILL 兌換 USD
$0.00916939
1 $CHILL 兌換 MYR
RM0.041262255
1 $CHILL 兌換 TRY
0.3217538951
1 $CHILL 兌換 JPY
¥1.4430785982
1 $CHILL 兌換 RUB
0.9467395175
1 $CHILL 兌換 INR
0.7802233951
1 $CHILL 兌換 IDR
Rp150.3178448016
1 $CHILL 兌換 PHP
0.5414524795
1 $CHILL 兌換 EGP
￡E.0.4668136449
1 $CHILL 兌換 BRL
R$0.0564834424
1 $CHILL 兌換 CAD
C$0.0131122277
1 $CHILL 兌換 BDT
1.0958337989
1 $CHILL 兌換 NGN
14.2381370981
1 $CHILL 兌換 UAH
0.3849309922
1 $CHILL 兌換 VES
Bs0.4584695
1 $CHILL 兌換 PKR
Rs2.5519329309
1 $CHILL 兌換 KZT
4.8107204635
1 $CHILL 兌換 THB
฿0.3168941184
1 $CHILL 兌換 TWD
NT$0.2992888896
1 $CHILL 兌換 CHF
Fr0.0081607571
1 $CHILL 兌換 HKD
HK$0.0712461603
1 $CHILL 兌換 MAD
.د.م0.0919689817