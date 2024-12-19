chill 價格 ($CHILL)
今天 chill ($CHILL) 的實時價格爲 0.00916939 USD。目前其市值爲 $ 385.11K USD。$CHILL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
chill 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 69.78 USD
- chill 當天價格變化爲 -3.23%
- 其循環供應量爲 42.00M USD
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今天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000306228711509342。
在過去30天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003681290。
在過去60天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000481723。
在過去90天內，chill 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001641978012167775。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000306228711509342
|-3.23%
|30天
|$ -0.0003681290
|-4.01%
|60天
|$ -0.0000481723
|-0.52%
|90天
|$ -0.001641978012167775
|-15.18%
chill 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-3.23%
-29.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$chill is the first LSP7 token in existence. it was equally airdropped amongst the chillwhales community, the first LSP8 NFT project on the LUKSO blockchain. $chill plays a key role in not only the chill labs ecosystem; but also with LUKSO standard proposals through participation as a cultural currency, community & project based initiatives, as well as a reputation based system on-chain.
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|1 $CHILL 兌換 AUD
A$0.0145793301
|1 $CHILL 兌換 GBP
￡0.0072438181
|1 $CHILL 兌換 EUR
€0.0088026144
|1 $CHILL 兌換 USD
$0.00916939
|1 $CHILL 兌換 MYR
RM0.041262255
|1 $CHILL 兌換 TRY
₺0.3217538951
|1 $CHILL 兌換 JPY
¥1.4430785982
|1 $CHILL 兌換 RUB
₽0.9467395175
|1 $CHILL 兌換 INR
₹0.7802233951
|1 $CHILL 兌換 IDR
Rp150.3178448016
|1 $CHILL 兌換 PHP
₱0.5414524795
|1 $CHILL 兌換 EGP
￡E.0.4668136449
|1 $CHILL 兌換 BRL
R$0.0564834424
|1 $CHILL 兌換 CAD
C$0.0131122277
|1 $CHILL 兌換 BDT
৳1.0958337989
|1 $CHILL 兌換 NGN
₦14.2381370981
|1 $CHILL 兌換 UAH
₴0.3849309922
|1 $CHILL 兌換 VES
Bs0.4584695
|1 $CHILL 兌換 PKR
Rs2.5519329309
|1 $CHILL 兌換 KZT
₸4.8107204635
|1 $CHILL 兌換 THB
฿0.3168941184
|1 $CHILL 兌換 TWD
NT$0.2992888896
|1 $CHILL 兌換 CHF
Fr0.0081607571
|1 $CHILL 兌換 HKD
HK$0.0712461603
|1 $CHILL 兌換 MAD
.د.م0.0919689817