BRL1 今日價格

BRL1 (BRL1) 今日實時價格為 $ 0.191686，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 BRL1 兌 USD 的匯率為 $ 0.191686 每 BRL1。

BRL1 目前市值在 $ 2,574,496 排名第 #-，流通供應量為 13.43M BRL1。過去 24 小時內，BRL1 的交易價格在 $ 0.190296（低點）和 $ 0.193197（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.204807，而歷史最低價為 $ 0.178265。

短期表現方面，BRL1 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.29%。過去一天，總交易量達到 $ 86.00K。

BRL1（BRL1）市場資訊

市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 成交量（24H） $ 86.00K$ 86.00K $ 86.00K 完全稀釋市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 流通量 13.43M 13.43M 13.43M 總供應量 13,430,917.54 13,430,917.54 13,430,917.54

BRL1 的目前市值為 $ 2.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 86.00K。BRL1 的流通量為 13.43M，總供應量是 13430917.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.57M。