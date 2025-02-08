BlockchainSpace 圖標

BlockchainSpace 價格 (GUILD)

USD

BlockchainSpace (GUILD) 實時價格圖表

$0.00104438
$0.00104438$0.00104438
-4.00%(1D)

今天 BlockchainSpace (GUILD) 的價格

今天 BlockchainSpace (GUILD) 的實時價格爲 0.00104384 USD。目前其市值爲 $ 475.71K USD。GUILD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BlockchainSpace 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.13K USD
- BlockchainSpace 當天價格變化爲 -4.06%
- 其循環供應量爲 455.49M USD

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BlockchainSpace (GUILD) 價格表現 USD

今天內，BlockchainSpace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BlockchainSpace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004571582
在過去60天內，BlockchainSpace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006030093
在過去90天內，BlockchainSpace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008325345602168964

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.06%
30天$ -0.0004571582-43.79%
60天$ -0.0006030093-57.76%
90天$ -0.0008325345602168964-44.36%

BlockchainSpace (GUILD) 價格分析

BlockchainSpace 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.00109368
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$ 1.79
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-0.05%

-4.06%

-23.68%

BlockchainSpace (GUILD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 475.71K
$ 475.71K$ 475.71K

$ 1.13K
$ 1.13K$ 1.13K

455.49M
455.49M 455.49M

什麼是BlockchainSpace (GUILD)

BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.

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BlockchainSpace (GUILD) 資源

官網

大家還在問：關於 BlockchainSpace (GUILD) 的其他問題

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GUILD 兌換爲當地貨幣

1 GUILD 兌換 AUD
A$0.0016597056
1 GUILD 兌換 GBP
0.000835072
1 GUILD 兌換 EUR
0.0010020864
1 GUILD 兌換 USD
$0.00104384
1 GUILD 兌換 MYR
RM0.0046346496
1 GUILD 兌換 TRY
0.0374529792
1 GUILD 兌換 JPY
¥0.1579121152
1 GUILD 兌換 RUB
0.1011585344
1 GUILD 兌換 INR
0.091492576
1 GUILD 兌換 IDR
Rp17.1121284096
1 GUILD 兌換 PHP
0.0605635968
1 GUILD 兌換 EGP
￡E.0.0524947136
1 GUILD 兌換 BRL
R$0.006054272
1 GUILD 兌換 CAD
C$0.0014822528
1 GUILD 兌換 BDT
0.1273693568
1 GUILD 兌換 NGN
1.56497712
1 GUILD 兌換 UAH
0.0434550592
1 GUILD 兌換 VES
Bs0.0626304
1 GUILD 兌換 PKR
Rs0.2926301056
1 GUILD 兌換 KZT
0.532567168
1 GUILD 兌換 THB
฿0.035386176
1 GUILD 兌換 TWD
NT$0.0342797056
1 GUILD 兌換 CHF
Fr0.000939456
1 GUILD 兌換 HKD
HK$0.0081315136
1 GUILD 兌換 MAD
.د.م0.010490592