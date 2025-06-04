Agent Zero Token 價格 (A0T)
今天 Agent Zero Token (A0T) 的實時價格爲 1.79 USD。目前其市值爲 $ 1.79M USD。A0T 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Agent Zero Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Agent Zero Token 當天價格變化爲 -15.66%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，Agent Zero Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.332423937267494。
在過去30天內，Agent Zero Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1983869530。
在過去60天內，Agent Zero Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Agent Zero Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.332423937267494
|-15.66%
|30天
|$ -0.1983869530
|-11.08%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Agent Zero Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.55%
-15.66%
-4.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more. A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.
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|1 A0T 兌換 VND
₫47,103.85
|1 A0T 兌換 AUD
A$2.7566
|1 A0T 兌換 GBP
￡1.3067
|1 A0T 兌換 EUR
€1.5573
|1 A0T 兌換 USD
$1.79
|1 A0T 兌換 MYR
RM7.5896
|1 A0T 兌換 TRY
₺70.0248
|1 A0T 兌換 JPY
¥257.5452
|1 A0T 兌換 RUB
₽141.3563
|1 A0T 兌換 INR
₹153.3851
|1 A0T 兌換 IDR
Rp29,344.2576
|1 A0T 兌換 KRW
₩2,465.5639
|1 A0T 兌換 PHP
₱99.703
|1 A0T 兌換 EGP
￡E.88.8914
|1 A0T 兌換 BRL
R$10.0777
|1 A0T 兌換 CAD
C$2.4523
|1 A0T 兌換 BDT
৳218.8096
|1 A0T 兌換 NGN
₦2,832.2633
|1 A0T 兌換 UAH
₴74.3745
|1 A0T 兌換 VES
Bs171.84
|1 A0T 兌換 PKR
Rs503.5091
|1 A0T 兌換 KZT
₸916.9991
|1 A0T 兌換 THB
฿58.4256
|1 A0T 兌換 TWD
NT$53.7
|1 A0T 兌換 AED
د.إ6.5693
|1 A0T 兌換 CHF
Fr1.4678
|1 A0T 兌換 HKD
HK$14.0336
|1 A0T 兌換 MAD
.د.م16.4501
|1 A0T 兌換 MXN
$34.4575