The White Whale 今日價格

The White Whale (WHITEWHALE) 今日實時價格為 NT$ 0.001137，過去 24 小時內變化了 4.37%。目前 WHITEWHALE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001137 每 WHITEWHALE。

The White Whale 目前市值在 NT$ 1.14M 排名第 #1370，流通供應量為 999.82M WHITEWHALE。過去 24 小時內，WHITEWHALE 的交易價格在 NT$ 0.001131（低點）和 NT$ 0.001194（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.381451034530068396，而歷史最低價為 NT$ 0.0001038324542910348。

短期表現方面，WHITEWHALE 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 -6.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.54K。

The White Whale（WHITEWHALE）市場資訊

排名 No.1370 市值 NT$ 1.14MNT$ 1.14M NT$ 1.14M 成交量（24H） NT$ 2.54KNT$ 2.54K NT$ 2.54K 完全稀釋市值 NT$ 1.14MNT$ 1.14M NT$ 1.14M 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 最大供應量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 總供應量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 流通率 100.00% 所屬公鏈 SOL

The White Whale 的目前市值為 NT$ 1.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.54K。WHITEWHALE 的流通量為 999.82M，總供應量是 999822578，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.14M。