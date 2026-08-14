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The White Whale 目前實時價格為 0.001137 TWD。WHITEWHALE 市值為 1,136,798.271186 TWD。追蹤台灣的 WHITEWHALE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！The White Whale 目前實時價格為 0.001137 TWD。WHITEWHALE 市值為 1,136,798.271186 TWD。追蹤台灣的 WHITEWHALE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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The White Whale 圖標

The White Whale實時價格 (WHITEWHALE)

1 WHITEWHALE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.03633852
NT$0.03633852NT$0.03633852
-4.37%1D
TWD
The White Whale (WHITEWHALE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:02 (UTC+8)

The White Whale 今日價格

The White Whale (WHITEWHALE) 今日實時價格為 NT$ 0.001137，過去 24 小時內變化了 4.37%。目前 WHITEWHALE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001137 每 WHITEWHALE。

The White Whale 目前市值在 NT$ 1.14M 排名第 #1370，流通供應量為 999.82M WHITEWHALE。過去 24 小時內，WHITEWHALE 的交易價格在 NT$ 0.001131（低點）和 NT$ 0.001194（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 6.381451034530068396，而歷史最低價為 NT$ 0.0001038324542910348

短期表現方面，WHITEWHALE 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 -6.35%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.54K

The White Whale（WHITEWHALE）市場資訊

No.1370

NT$ 1.14M
NT$ 1.14MNT$ 1.14M

NT$ 2.54K
NT$ 2.54KNT$ 2.54K

NT$ 1.14M
NT$ 1.14MNT$ 1.14M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

The White Whale 的目前市值為 NT$ 1.14M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.54K。WHITEWHALE 的流通量為 999.82M，總供應量是 999822578，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.14M

The White Whale 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.001131
NT$ 0.001131NT$ 0.001131
24H最低價
NT$ 0.001194
NT$ 0.001194NT$ 0.001194
24H最高價

NT$ 0.001131
NT$ 0.001131NT$ 0.001131

NT$ 0.001194
NT$ 0.001194NT$ 0.001194

NT$ 6.381451034530068396
NT$ 6.381451034530068396NT$ 6.381451034530068396

NT$ 0.0001038324542910348
NT$ 0.0001038324542910348NT$ 0.0001038324542910348

-0.53%

-4.37%

-6.35%

-6.35%

The White Whale（WHITEWHALE）價格歷史 TWD

跟蹤 The White Whale 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00166056-4.37%
30天NT$ -0.001186-51.06%
60天NT$ -0.002425-68.08%
90天NT$ -0.00556-83.03%
The White Whale 今日價格變化

今天，WHITEWHALE 記錄了 NT$ -0.00166056 (-4.37%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

The White Whale 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001186 (-51.06%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

The White Whale 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，WHITEWHALE 的變化為 NT$ -0.002425 (-68.08%)，從而更廣泛地了解其表現。

The White Whale 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.00556 (-83.03%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 The White Whale（WHITEWHALE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 The White Whale 價格歷史頁面

The White Whale 分析

本分析利用人工智慧模型評估 The White Whale 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

The White Whale 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 WHITEWHALE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

**市場結構** WHITEWHALE_USDT 4小時圖現價為0.001686 USDT，位於中樞0.001795下方6.07%，處於樞紐體系的下半區。MA組與EMA組均錄得7項買入信號，價格運行於均線系統上方，但尚未觸及中樞阻力。 **動能狀態** MACD呈現死叉形態，快線下穿慢線。RSI處於超賣區間，短期回調動能已充分釋放。多周期均線保持多頭排列，慢速指標與快速指標出現方向性分化。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 The White Whale 的價格？

WHITEWHALE代幣的價格受以下因素影響：市場情緒與整體加密貨幣趨勢、交易量與流動性、代幣經濟學與供應機制、專案開發進展、社群參與度、交易所上市情況、巨鯨動向、監管消息、比特幣／以太坊相關性、DeFi領域表現、合作夥伴公告，以及影響風險資產的更廣泛經濟因素。

為什麼人們想知道 The White Whale 今天的價格？

人們希望了解今日的白鯨價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場趨勢。即時行情有助於評估波動性，並預測潛在的盈虧。

The White Whale 的價格預測

The White Whale（WHITEWHALE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WHITEWHALE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
The White Whale (WHITEWHALE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，The White Whale 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 The White Whale 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 The White Whale 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WHITEWHALE 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 The White Whale

準備好開始使用 The White Whale 了嗎？在 MEXC 購買 WHITEWHALE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 The White Whale 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 The White Whale (WHITEWHALE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，The White Whale 將立即存入您的錢包。
The White Whale (WHITEWHALE) 購買教程

The White Whale 能做什麼？

擁有 The White Whale 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 The White Whale (WHITEWHALE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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什麼是The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale是 Solana 上的一款表情幣，以「白鯨」為象徵，代表一頭經受住了時間考驗和加密市場洗禮的鯨魚。

The White Whale資源

要更深入地瞭解 The White Whale，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方The White Whale網站
區塊查詢

類別 :

Base EcosystemBase MemeMeme

人們還問：關於The White Whale的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:03:02 (UTC+8)

The White Whale（WHITEWHALE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 The White Whale 的更多資訊

WHITEWHALEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 WHITEWHALE。在 MEXC 上探索 WHITEWHALEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 The White Whale (WHITEWHALE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 The White Whale 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
WHITEWHALE/USDT
NT$0.03633852
NT$0.03633852NT$0.03633852
-4.37%
2.17M (USDT)

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NT$2.23720NT$2.23720

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NT$0.16929212NT$0.16929212

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Thinking Cat

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NT$0.4931428NT$0.4931428

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NT$8.8311872NT$8.8311872

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NT$9.1443952NT$9.1443952

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NT$0.341051552
NT$0.341051552NT$0.341051552

+63.45%

Velvet

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NT$30.4006716
NT$30.4006716NT$30.4006716

+34.57%

Cap

Cap

CAP

NT$2.17328
NT$2.17328NT$2.17328

+25.39%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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