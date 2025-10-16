UCN 目前實時價格為 1418.36 USD。跟蹤 UCN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UCN 價格趨勢。UCN 目前實時價格為 1418.36 USD。跟蹤 UCN 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 UCN 價格趨勢。

更多關於 UCN

UCN 價格資訊

UCN 白皮書

UCN 幣種官網

UCN 代幣經濟

UCN 價格預測

UCN 價格歷史

UCN 購買指南

UCN 兌換法幣計算

UCN 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

UCN 圖標

UCN實時價格 (UCN)

1 UCN 兌換為 USD 的實時價格：

$1,418.36
$1,418.36$1,418.36
+0.35%1D
USD
UCN (UCN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:47 (UTC+8)

UCN（UCN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1,410.08
$ 1,410.08$ 1,410.08
24H最低價
$ 1,418.37
$ 1,418.37$ 1,418.37
24H最高價

$ 1,410.08
$ 1,410.08$ 1,410.08

$ 1,418.37
$ 1,418.37$ 1,418.37

--
----

--
----

+0.05%

+0.35%

+3.19%

+3.19%

UCN（UCN）目前實時價格為 $ 1,418.36。過去 24 小時內，UCN 的交易價格在 $ 1,410.08$ 1,418.37 之間波動，市場活躍度顯著。UCN 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，UCN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +0.35%，過去 7 天內累計變動為 +3.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UCN（UCN）市場資訊

--
----

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 141.84M
$ 141.84M$ 141.84M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

UCN 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.92M。UCN 的流通量為 --，總供應量是 100000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 141.84M

UCN（UCN）價格歷史 USD

跟蹤 UCN 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +4.9469+0.35%
30天$ +818.36+136.39%
60天$ +818.36+136.39%
90天$ +818.36+136.39%
UCN 今日價格變化

今天，UCN 記錄了 $ +4.9469 (+0.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

UCN 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +818.36 (+136.39%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

UCN 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，UCN 的變化為 $ +818.36 (+136.39%)，從而更廣泛地了解其表現。

UCN 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +818.36 (+136.39%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 UCN（UCN）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 UCN 價格歷史頁面

什麼是UCN (UCN)

UCHAIN 是一個以 UCN 幣為中心的強大加密貨幣生態系統。我們的生態系統匯集了一系列創新產品：現代化的加密錢包、獨特的加密金融卡、自有市場等等。 Uchain 的使命是打造完美的加密貨幣產品，徹底改變全球用戶與加密貨幣的互動方式，並為他們提供即時的跨國加密支付。

UCN在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 UCN 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 UCN 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 UCN 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 UCN 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

UCN 價格預測 (USD)

UCN（UCN）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 UCN（UCN）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 UCN 的長期和短期價格預測。

現在就查看 UCN 價格預測

UCN（UCN）代幣經濟

了解 UCN（UCN）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 UCN 代幣的完整經濟學

如何購買UCN (UCN)

正在尋找如何購買 UCN？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買UCN。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

UCN 兌換為當地貨幣

1 UCN（UCN）至 VND
37,324,143.4
1 UCN（UCN）至 AUD
A$2,155.9072
1 UCN（UCN）至 GBP
1,049.5864
1 UCN（UCN）至 EUR
1,205.606
1 UCN（UCN）至 USD
$1,418.36
1 UCN（UCN）至 MYR
RM5,957.112
1 UCN（UCN）至 TRY
59,443.4676
1 UCN（UCN）至 JPY
¥215,590.72
1 UCN（UCN）至 ARS
ARS$2,116,944.8508
1 UCN（UCN）至 RUB
112,405.03
1 UCN（UCN）至 INR
125,127.7192
1 UCN（UCN）至 IDR
Rp23,639,323.8776
1 UCN（UCN）至 PHP
83,442.1188
1 UCN（UCN）至 EGP
￡E.67,286.9984
1 UCN（UCN）至 BRL
R$7,602.4096
1 UCN（UCN）至 CAD
C$1,971.5204
1 UCN（UCN）至 BDT
173,536.346
1 UCN（UCN）至 NGN
2,067,571.7392
1 UCN（UCN）至 COP
$5,497,506.6256
1 UCN（UCN）至 ZAR
R.24,395.792
1 UCN（UCN）至 UAH
59,556.9364
1 UCN（UCN）至 TZS
T.Sh.3,502,115.2268
1 UCN（UCN）至 VES
Bs300,692.32
1 UCN（UCN）至 CLP
$1,331,840.04
1 UCN（UCN）至 PKR
Rs401,225.6768
1 UCN（UCN）至 KZT
762,552.8868
1 UCN（UCN）至 THB
฿46,337.8212
1 UCN（UCN）至 TWD
NT$43,515.2848
1 UCN（UCN）至 AED
د.إ5,205.3812
1 UCN（UCN）至 CHF
Fr1,120.5044
1 UCN（UCN）至 HKD
HK$11,006.4736
1 UCN（UCN）至 AMD
֏541,770.9692
1 UCN（UCN）至 MAD
.د.م13,063.0956
1 UCN（UCN）至 MXN
$26,083.6404
1 UCN（UCN）至 SAR
ريال5,318.85
1 UCN（UCN）至 ETB
Br216,796.326
1 UCN（UCN）至 KES
KSh183,237.9284
1 UCN（UCN）至 JOD
د.أ1,005.61724
1 UCN（UCN）至 PLN
5,148.6468
1 UCN（UCN）至 RON
лв6,184.0496
1 UCN（UCN）至 SEK
kr13,275.8496
1 UCN（UCN）至 BGN
лв2,382.8448
1 UCN（UCN）至 HUF
Ft474,044.2792
1 UCN（UCN）至 CZK
29,601.1732
1 UCN（UCN）至 KWD
د.ك434.01816
1 UCN（UCN）至 ILS
4,623.8536
1 UCN（UCN）至 BOB
Bs9,772.5004
1 UCN（UCN）至 AZN
2,411.212
1 UCN（UCN）至 TJS
SM13,204.9316
1 UCN（UCN）至 GEL
3,843.7556
1 UCN（UCN）至 AOA
Kz1,292,934.4252
1 UCN（UCN）至 BHD
.د.ب534.72172
1 UCN（UCN）至 BMD
$1,418.36
1 UCN（UCN）至 DKK
kr9,091.6876
1 UCN（UCN）至 HNL
L37,203.5828
1 UCN（UCN）至 MUR
64,507.0128
1 UCN（UCN）至 NAD
$24,565.9952
1 UCN（UCN）至 NOK
kr14,169.4164
1 UCN（UCN）至 NZD
$2,453.7628
1 UCN（UCN）至 PAB
B/.1,418.36
1 UCN（UCN）至 PGK
K6,042.2136
1 UCN（UCN）至 QAR
ر.ق5,162.8304
1 UCN（UCN）至 RSD
дин.142,729.5668
1 UCN（UCN）至 UZS
soʻm17,088,670.7684
1 UCN（UCN）至 ALL
L117,851.5324
1 UCN（UCN）至 ANG
ƒ2,538.8644
1 UCN（UCN）至 AWG
ƒ2,538.8644
1 UCN（UCN）至 BBD
$2,836.72
1 UCN（UCN）至 BAM
KM2,382.8448
1 UCN（UCN）至 BIF
Fr4,171,396.76
1 UCN（UCN）至 BND
$1,829.6844
1 UCN（UCN）至 BSD
$1,418.36
1 UCN（UCN）至 JMD
$227,107.8032
1 UCN（UCN）至 KHR
5,696,218.8616
1 UCN（UCN）至 KMF
Fr601,384.64
1 UCN（UCN）至 LAK
30,833,912.4268
1 UCN（UCN）至 LKR
රු430,060.9356
1 UCN（UCN）至 MDL
L24,168.8544
1 UCN（UCN）至 MGA
Ar6,389,002.62
1 UCN（UCN）至 MOP
P11,332.6964
1 UCN（UCN）至 MVR
21,700.908
1 UCN（UCN）至 MWK
MK2,453,904.636
1 UCN（UCN）至 MZN
MT90,633.204
1 UCN（UCN）至 NPR
रु198,839.8884
1 UCN（UCN）至 PYG
9,988,091.12
1 UCN（UCN）至 RWF
Fr2,055,203.64
1 UCN（UCN）至 SBD
$11,687.2864
1 UCN（UCN）至 SCR
19,658.4696
1 UCN（UCN）至 SRD
$56,351.4428
1 UCN（UCN）至 SVC
$12,382.2828
1 UCN（UCN）至 SZL
L24,565.9952
1 UCN（UCN）至 TMT
m4,978.4436
1 UCN（UCN）至 TND
د.ت4,161.46824
1 UCN（UCN）至 TTD
$9,602.2972
1 UCN（UCN）至 UGX
Sh4,924,545.92
1 UCN（UCN）至 XAF
Fr798,536.68
1 UCN（UCN）至 XCD
$3,829.572
1 UCN（UCN）至 XOF
Fr798,536.68
1 UCN（UCN）至 XPF
Fr144,672.72
1 UCN（UCN）至 BWP
P20,211.63
1 UCN（UCN）至 BZD
$2,836.72
1 UCN（UCN）至 CVE
$134,474.7116
1 UCN（UCN）至 DJF
Fr251,049.72
1 UCN（UCN）至 DOP
$90,732.4892
1 UCN（UCN）至 DZD
د.ج184,358.4328
1 UCN（UCN）至 FJD
$3,248.0444
1 UCN（UCN）至 GNF
Fr12,332,640.2
1 UCN（UCN）至 GTQ
Q10,836.2704
1 UCN（UCN）至 GYD
$296,281.2204
1 UCN（UCN）至 ISK
kr173,039.92

UCN資源

要更深入地瞭解 UCN，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方UCN網站
區塊查詢

人們還問：關於UCN的其他問題

UCN（UCN）今日價格是多少？
UCN 實時價格為 1,418.36 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 UCN 兌 USD 的價格是多少？
目前 UCN 兌 USD 的價格為 $ 1,418.36。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
UCN 的市值是多少？
UCN 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
UCN 的流通供應量是多少？
UCN 的流通供應量為 -- USD
UCN 的歷史最高價（ATH）是多少？
UCN 的歷史最高價是 -- USD
UCN 的歷史最低價（ATL）是多少？
UCN 的歷史最低價是 -- USD
UCN 的交易量是多少？
UCN 的 24 小時實時交易量為 $ 2.92M USD
UCN 今年會漲嗎？
UCN 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 UCN 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:24:47 (UTC+8)

UCN（UCN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UCN 兌 USD 計算器

數量

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,418.36 USD

交易 UCN

UCN/USDT
$1,418.36
$1,418.36$1,418.36
+0.35%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,275.06
$115,275.06$115,275.06

+1.38%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,156.46
$4,156.46$4,156.46

+1.99%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.05079
$0.05079$0.05079

+60.67%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.81
$199.81$199.81

+0.12%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5378
$5.5378$5.5378

-11.26%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,156.46
$4,156.46$4,156.46

+1.99%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,275.06
$115,275.06$115,275.06

+1.38%

Solana 圖標

Solana

SOL

$199.81
$199.81$199.81

+0.12%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6242
$2.6242$2.6242

-0.62%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20288
$0.20288$0.20288

-0.08%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2250
$0.2250$0.2250

+350.00%

CHONKY 圖標

CHONKY

CHONKY

$0.002108
$0.002108$0.002108

+110.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Deepswap Protocol 圖標

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000005001
$0.000000000000000000005001$0.000000000000000000005001

+565.91%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.2250
$0.2250$0.2250

+350.00%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04788
$0.04788$0.04788

+139.40%

DEGENFI 圖標

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000936
$0.0000000936$0.0000000936

+134.00%

Dogelink 圖標

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000009
$0.000000000000009$0.000000000000009

+80.00%