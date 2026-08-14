Panther Protocol 今日價格

Panther Protocol (PANTHER) 今日實時價格為 NT$ 0.001569，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 PANTHER 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001569 每 PANTHER。

Panther Protocol 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3690，流通供應量為 0.00 PANTHER。過去 24 小時內，PANTHER 的交易價格在 NT$ 0.00155（低點）和 NT$ 0.001579（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 14.0375367718742538852，而歷史最低價為 NT$ 0.1113755370232122614。

短期表現方面，PANTHER 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -47.18%。過去一天，總交易量達到 NT$ 51.40K。

Panther Protocol（PANTHER）市場資訊

排名 No.3690 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 51.40KNT$ 51.40K NT$ 51.40K 完全稀釋市值 NT$ 1.57MNT$ 1.57M NT$ 1.57M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 361,989,711 361,989,711 361,989,711 流通率 0.00% 所屬公鏈 MATIC

Panther Protocol 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 51.40K。PANTHER 的流通量為 0.00，總供應量是 361989711，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.57M。