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如何更改合約交易 K 線布局

#合約
#新手入門
2024.02.29 MEXC
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投資加密貨幣往往會關注多種代幣，在日常的交易過程中，通常會出現關注代幣不同時間段走向、對不同的代幣進行比對等操作。為了提高交易用戶的操作便捷度，MEXC 合約上線了同屏多窗的功能，即在一個顯示屏幕上同時查看多個 K 線窗口的功能。

1. 同屏多窗好處


1.1 提高盯盤效率


MEXC 合約目前支持最多 4 個窗口在同一屏幕進行展示，不同窗口數量分別提供了多種排列方式，您可以根據自己的喜好進行選擇。

多窗口排列不僅可以同時查看多個代幣 K 線走勢，還可以查看同一代幣不同時間段的行情走勢，避免多次切換調整，提高盯盤效率。

1.2 提高多品類代幣交易效率


同屏多窗口展示多種不同代幣 K 線時，通過點擊不同窗口即可在下單區域完成對應代幣的下單，相比過往頁面的切換更加節省時間，提高交易效率，這在行情頻繁波動時優勢更加明顯。

需要注意的是，多窗口條件下無法在 k 線上快速進行交易。如果您想了解更多關於如何在 K 線上快速開展交易行為的內容，您可以閱讀《如何在 K 線上進行交易操作》。

1.3 個性化定製交易頁面


您還可以根據自己的喜好，對多窗口的每一個窗口進行個性化定製，包括K線形態、指標展示、畫線等。

2. 如何在網頁上更改交易 K 線布局


目前同屏多窗口功能僅支持在 Web 端進行設置，我們使用 Web 端的 U 本位合約為大家進行演示。

2.1 如何在合約交易頁面設置多窗口


打開並登錄 MEXC 官方首頁，在頂部導航欄【合約交易】中選擇【USDT 本位永續合約】。


進入合約交易頁面，選擇 K 線圖右上方類似窗口標誌的圖標，選擇您想要的多窗口展示方式，這裡我們選擇了 4 窗口的【⊞】為例。


點擊【⊞】後 K 線窗口切換成 4 窗口排列。如果您覺得窗口比較小，您還可以點擊 K 線右上方類似放大圖標的按鈕，即可調成全屏顯示。


2.2 如何在不同窗口展示不同代幣


設置多窗口完成後，點擊您要修改的展示窗口，選擇左上角代幣旁的【▼】按鈕，再點擊您要修改展示的代幣，即可完成。如動圖所示，我們將第二個窗口調整成了 BTC USDT 永續合約。


如果在下拉菜單中沒有見到您要更改顯示的代幣，可以使用搜索的方式進行添加。如動圖所示，我們將第三個窗口通過搜索的方式調整成了 EOS USDT 永續合約。



如果您想添加自選列表中的合約幣對，那麼可以在導航欄下方的自選快捷展示區域進行選擇。如動圖所示，我們將第四個窗口調整成了 ETH USDT 永續合約。


2.3 如何在多窗口模式下快速交易


點擊您想要進行交易的合約窗口，右側下單區域會自動調整成相應合約的交易區。

如圖所示，我們目前選擇了第四個窗口 ETH USDT 永續合約的交易，右側下單區域同步調整成 ETH 的交易，您可以在選擇保證金模式、槓桿倍數、數量完成後創建多單或空單。


2.4 如何個性化修改不同窗口


和交易行為相同，當您選擇一個窗口後，即可對這個窗口的 K 線時間、K 線外觀、指標、價格選擇（最新價、指數價、合理價）、畫線等進行調整。

如動圖所示，我們選擇了第二個 BTC USDT 合約窗口，並將這個窗口的實心 K 線外觀調整成空心 K 線。


如動圖所示，我們選擇了第三個窗口的 EOS USDT 合約窗口，點擊 K 線左側的箭頭圖標，彈出畫線工具，再次點擊箭頭圖標隱藏畫線工具。使用畫線工具即可在 K 線上進行畫線。

關於更多畫線功能的講解，您可以閱讀《如何使用畫線工具》學習掌握，這裡不做展開。


MEXC 的同屏多窗口功能，不僅可以在合約交易基礎版的 K 線上進行設置，同樣適用於現貨和合約交易的 TradingView 模式。在 TradingView 模式下的設置方式和基礎版一致，歡迎大家前去體驗。

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