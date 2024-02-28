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如何在 K 線上進行合約交易操作

#合約
#新手入門
2024.02.28 MEXC
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在 MEXC 平臺的合約交易頁面上，網頁版下單區默認位於頁面的右側。在下單區域，您可以選擇槓桿倍數、保證金模式、委託方式等進行建倉操作。如果您想了解更多關於 MEXC 合約頁面的信息，您可以閱讀《合約交易頁面名詞解讀》。

除此之外，MEXC 合約業務還支持在 K 線上直接進行交易操作，本文將為您詳細講解如何操作。目前在 K 線上進行交易操作僅支持網頁版，我們以網頁版 U 本位合約為例進行操作演示。

1. 如何在K線上快速創建限價單


1.1 創建限價單


在合約交易頁面，當鼠標移動到 K 線上會在右側出現【⊕】圖標，點擊【⊕】彈出限價買入/賣出的輸入框，在輸入框中輸入相應的數量，點擊左側【限價買入/賣出】的圖標完成限價單建倉。需要注意的是，在 K 線上快速建倉暫不支持保證金模式、槓桿倍數的選擇和調整，需要您在下單區域提前設置完成。

如果您建倉的限價單價格低於當前市價，那麼您創建的倉位為多單，在 K 線上顯示綠色背景的限價買入圖標，如下圖所示。如果您建倉的限價單價格高於當前市價，那麼您創建的倉位為空單，在 K 線上顯示紅色背景的限價賣出圖標。

點擊數量輸入框上方的【▼】圖標，可以進行合約單位設置。


1.2 如何修改限價單


如果您完成建倉，您的限價單會出現在 K 線上。將鼠標移動到您創建的限價單上，會出現【點擊修改訂單】的字樣，點擊建倉的限價單圖標，將彈出【限價委託改單】的輸入框，輸入您想修改的價格和數量即可完成限價單修改。

除此之外，您還可以使用鼠標直接上下拖動建倉的限價單圖標，實現限價單的修改。不同的是，使用拖動修改的方式，不能修改限價單的數量，僅對價格進行修改。


1.3 如何撤銷限價單


在 K 線圖上，建倉的限價單圖標最右側有個【X】圖標，鼠標移動到【X】上會出現【點擊撤單】的字樣，點擊【X】完成撤單。


2. 如何在 K 線上快速反手開倉


如果您的委託訂單已經成交，K 線上將顯示您的持倉訂單。將鼠標移動到持倉訂單右側的【↑↓】圖標上，會出現【反手開倉】的字樣，點擊【↑↓】圖標完成反手開倉。

反手開倉指的是系統將對您的倉位進行市價平倉，並反向市價開倉相同數量的倉位。受保證金、行情和風險限制等因素的影響，您的操作未必會 100% 成功。


3. 如何在 K 線上快速平倉


將鼠標移動到 K 線上的持倉訂單圖標右側【平多/空】按鈕上，會出現【市價平倉】的按鈕。點擊【平多/空】按鈕即可按照當前市價完成快速平倉操作。


4. 如何在 K 線上快速進行止盈止損修改


4.1 如何設置止盈止損


將鼠標移動到 K 線上的持倉訂單圖標右側【平多/空】按鈕上，在右側會出現【止盈】和【止損】兩個圖標按鈕。將鼠標移動到【止盈】圖標上，出現【拖動或點擊設置倉位止盈】文字，【止損】同理。


我們以空單的【止盈】為例進行拖動演示。

鼠標按住【止盈】按鈕並向下拖動，拖動過程中您能夠看到右側您的盈利金額不斷變化。拖動到您理想的止盈價位處放開鼠標，彈出【市價止盈止損設置】頁面，點擊【確認】完成。【止損】同理。

如果您不喜歡拖動設置，您可以直接點擊【止盈】或【止損】按鈕，將直接彈出【市價止盈止損設置】頁面，您可以在頁面中輸入您理想的止盈止損價位，點擊【確認】完成設置。


4.2 如何修改止盈止損


設置完成止盈止損後，K 線頁面會在您設置的價位上出現止盈止損的圖標。將鼠標移動到止盈止損圖標上，會出現【點擊修改訂單】的文字，點擊後會出現【市價止盈止損設置】頁面，您可以對止盈止損價格進行修改，點擊【確認】完成設置。


同樣的止盈止損修改也支持拖動修改。

將鼠標移動到止盈或止損圖標上，鼠標按住圖標進行上下拖動進行修改，當拖動到您想要設置的價位時放開鼠標，彈出新修改的價格框，點擊【確認】完成設置。


4.3 如何撤銷止盈止損


將鼠標移動到止盈止損圖標右側的【X】上，會出現【點擊撤單】的文字。點擊【X】撤銷止盈止損設置。


在 K 線上進行交易操作，能夠幫助用戶更直觀地觀察到倉位和當前市價的變動情況，靈活調整倉位制定交易策略，同時操作也更便捷，能夠有效應對快速變化的市場狀況。相對於下單區域的操作，K 線上的功能相對比較少，想要進行更複雜的交易策略，依舊需要前往下單區域進行操作。

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