mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/技術指標/如何使用畫線工具?（基礎版K線）

如何使用畫線工具?（基礎版K線）

#K線指標
2023.10.25 MEXC
分享


在數字貨幣交易中，我們經常通過繪製K線形態的方式判斷行情走勢，進行買進賣出操作。MEXC交易所提供各種基礎畫線工具，您可以使用畫線工具繪製各種圖形，幫助您判斷行情走勢。

網頁端


在網頁端現貨交易基礎版K線頁面，您可以通過以下步驟使用畫線工具。在合約交易基礎版K線界面，您無需點擊【畫線工具】，系統默認畫線工具出現在K線左側。除此之外，合約其他步驟和現貨一致。

①點擊【畫線工具】，在K線左側將出現各種繪圖工具，包括線段、直線、價格線和斐波那契回調等。


②將鼠標移動到對應工具，單擊後，將鼠標移動到對應幣種的K線圖進行繪製。


③繪製成功後，還可以點擊【快照】按鈕，然後點擊【下載圖片】或【複製圖片】進行分享。



④如果您想要刪除所繪製的圖形，可以單擊圖形，然後點擊【刪除】按鈕即可。


App端


App端，現貨交易的繪圖方式和合約交易一致，我們依然採用現貨舉例。

①進入交易頁面後，點擊右上角k線圖標。




②點擊右上角【圖標設置】按鈕。


③點擊【畫圖】。



④進行圖形繪製，選擇您想要繪製的圖形，然後移動光標到對應K線圖形進行繪製。


⑤繪製成功後，還可以點擊【分享】按鈕，保存到本地或者分享給他人。



⑥如果您想要刪除您所繪製的圖形，可以單擊圖形，然後點擊【刪除】按鈕。



新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM