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什麼是市價委託？

#現貨
2023.12.13 MEXC
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在現貨交易中，市價委託是一種最為常見的委託方式。讓我們一起了解市場委託的定義、使用場景，以及如何在MEXC使用市價委託。

定義


市價委託是指用戶以當前市場最優價格立即執行買入或者賣出，達到快速成交的目的。需要注意的是：若單筆市價總額過大，則會存在未成交部分撤銷的情況。

市價委託的優點在於容易觸發，用戶無需自己設定價格，可以使得訂單快速成交。市價委託的缺點在於無法保證執行價格。

例如


市價委託通常適用於快速買進賣出，假设當前BTC現貨價格快速突破40,000USDT，用戶想要儘早買入，只要能立即買入BTC現貨，用戶願意以市場價成交。在這種情況下，用戶可以選擇市價委託進行買入。

如何下市價單？


網頁端：

我們以購買BTC為例，進入現貨交易頁面後，選擇【市價】-輸入【成交額】或【買入量】-點擊【買入BTC】。



App端：

依然以購買BTC為例，進入現貨交易頁面後，選擇【市價】-輸入【數量】或【總額】-點擊【買入BTC】。



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