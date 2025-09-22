在加密貨幣投資領域，漲幅和振幅是兩個至關重要的指標，它們不僅反映了市場的動態變化，還爲投資者提供了寶貴的決策依據。 1. 什麼是漲幅和振幅？ 在加密貨幣市場中，漲幅與振幅是最常見的兩類數據指標。 1.1 什麼是漲幅？ 漲幅指的是價格在一段時間內上漲或下跌的幅度，通常以百分比來表示，其計算公式爲：漲幅 =（收盤價-開盤價）/ 開盤價。 投資者通常會關注不同時間段內的漲幅，比如日漲幅、週漲幅或年漲幅在加密貨幣投資領域，漲幅和振幅是兩個至關重要的指標，它們不僅反映了市場的動態變化，還爲投資者提供了寶貴的決策依據。 1. 什麼是漲幅和振幅？ 在加密貨幣市場中，漲幅與振幅是最常見的兩類數據指標。 1.1 什麼是漲幅？ 漲幅指的是價格在一段時間內上漲或下跌的幅度，通常以百分比來表示，其計算公式爲：漲幅 =（收盤價-開盤價）/ 開盤價。 投資者通常會關注不同時間段內的漲幅，比如日漲幅、週漲幅或年漲幅
漲幅與振幅怎麼看？新手必讀的加密交易波動性指南

2025年9月22日MEXC
0m
#初階#現貨
在加密貨幣投資領域，漲幅和振幅是兩個至關重要的指標，它們不僅反映了市場的動態變化，還爲投資者提供了寶貴的決策依據。

1. 什麼是漲幅和振幅？


在加密貨幣市場中，漲幅振幅是最常見的兩類數據指標。

1.1 什麼是漲幅？


漲幅指的是價格在一段時間內上漲或下跌的幅度，通常以百分比來表示，其計算公式爲：漲幅 =（收盤價-開盤價）/ 開盤價。

投資者通常會關注不同時間段內的漲幅，比如日漲幅、週漲幅或年漲幅，以便更好地瞭解市場趨勢。

1.2 什麼是振幅？


振幅是指價格在一段時間內波動的幅度，通常也以百分比表示，計算公式爲：振幅 =（最高價-最低價）/ 當前市價。

振幅反映了市場價格波動的程度，振幅越大，市場波動性越高。對於投資者來說，振幅可以幫助他們評估市場的波動風險，以便做出相應的風險管理和交易策略。

1.3 如何看懂漲幅和振幅


爲了更加清晰的理解漲幅和振幅，我們以 BTC 爲例進行解讀，如圖所示：

收盤價：113,137.63 USDT
開盤價：112,925.44 USDT
漲幅 =（收盤價-開盤價）/ 開盤價，即（113,137.63-112,925.44）/ 112,925.44=0.188%

最高價：113,253.68 USDT
最低價：112,925.44 USDT
當前市價：113,137.63 USDT
振幅 =（最高價-最低價）/ 當前市價，即（113,253.68-112,925.44）/ 113,137.63=0.2901%


2. 漲幅與振幅的重要性


2.1 市場趨勢分析


漲幅和振幅是判斷市場趨勢的重要工具。透過觀察不同時間段內的漲幅和振幅變化，投資者可以分析出價格是處於上漲趨勢、下跌趨勢還是震盪整理階段。同時，振幅的大小也能反映市場的波動性，幫助投資者判斷市場的活躍程度。

2.2 風險管理


在投資過程中，風險管理至關重要。透過了解市場的漲幅和振幅，投資者可以更好地評估市場的波動風險，並據此制定合適的止損和止盈策略。例如，在波動較大的市場中，投資者可以設置更寬的止損範圍，以避免因價格波動過大而被提前止損；同時，也可以設定更高的止盈目標，以充分利用市場波動帶來的盈利機會。

2.3 交易決策


漲幅和振幅還能影響投資者的交易決策。在波動較大的市場環境中，投資者可以選擇在價格回調時買入，或在價格反彈時賣出，以獲取更好的交易時機。而在波動性過高的市場中，投資者則應保持謹慎態度，避免盲目交易導致不必要的損失。

3. 如何在 MEXC 查看漲幅和振幅數據


MEXC 平台作爲知名的加密貨幣交易平台，爲投資者提供了便捷的漲幅和振幅數據查看功能。無論是現貨還是合約交易，查看方式都是一致的。

1）登入 MEXC 平台：首先，您需要登入您的 MEXC 帳戶。
2）進入交易頁面：在平台首頁或導航欄中找到「交易」選項，點選進入。
3）選擇基礎版K線：在交易頁面中，選擇基礎版K線視圖，以便更直觀地查看價格走勢。
4）查看數據：在K線上端，您可以直接看到漲幅和振幅的相關數據。這些數據會實時更新，幫助您及時把握市場動態。


4. 學會查看漲幅和振幅的重要性


市場趨勢分析：漲幅和振幅可以幫助投資者分析市場的趨勢，判斷價格會向何方向發展，是上漲還是下跌，以及波動性如何。

風險管理：透過了解市場的漲幅和振幅，投資者可以更好地管理風險，制定合適的止損和止盈策略，以降低損失並最大化收益。

交易決策：漲幅和振幅可以影響投資者的交易決策，比如在波動較大的市場中選擇適當的交易時機，或者避免在波動性過高的市場中盲目交易。

5. 新手常見問題（FAQ）


Q1：漲幅大是不是一定能賺錢？
不一定。漲幅大說明短期內價格波動明顯，但買入時機不當可能反而虧損。

Q2：振幅大就等於高收益嗎？
不一定。振幅大意味着風險和機會並存，適合高風險偏好的投資者，但需要嚴格風控。

Q3：新手更該看漲幅還是振幅？
新手更建議結合兩者：
  • 漲幅幫助判斷市場方向，
  • 振幅幫助評估市場風險。

6. 總結


在投資分析中，漲幅作爲反映價格方向性變化的關鍵指標，與體現市場波動性強弱的振幅相輔相成，共同爲投資者提供重要的市場洞察；而在 MEXC 平台，投資者能夠極爲便捷、直觀地查看這兩個關鍵數據，操作流程簡單易懂；基於此，投資者在精心制定交易策略時，務必充分結合漲幅與振幅所傳達的訊息，以此爲基礎做好全面且細緻的風險管理，從而在複雜多變的市場環境中更好地把握投資機遇、規避潛在風險。

