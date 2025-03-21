AO

與現有的分散式運算系統不同，AO 支援不受協定強制限制的大小和形式的計算，同時保持網路的可驗證性和信任最小化。 AO 透過充當分散式網路中異質節點上託管的單一、統一的運算環境來實現這一目標。它旨在支援任意數量的並行進程，透過開放的訊息傳遞層進行協調。該標準將獨立運行的流程連接成一個有凝聚力的「網路」——就像獨立伺服器上的網站透過超連結形成統一的體驗一樣。

幣種名稱AO

排名No.596

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）74.81%

流通供應量3,515,928.17

最大供應量21,000,000

總供應量3,515,928.17

流通率0.1674%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價25.45199751730859,2025-03-21

最低價10.836269430347123,2025-04-16

所屬公鏈AO

簡介與現有的分散式運算系統不同，AO 支援不受協定強制限制的大小和形式的計算，同時保持網路的可驗證性和信任最小化。 AO 透過充當分散式網路中異質節點上託管的單一、統一的運算環境來實現這一目標。它旨在支援任意數量的並行進程，透過開放的訊息傳遞層進行協調。該標準將獨立運行的流程連接成一個有凝聚力的「網路」——就像獨立伺服器上的網站透過超連結形成統一的體驗一樣。

所屬板塊

社媒

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