1月MX專區活動數據表現





在過去的 1 月裡，隨着比特幣價格的回升大盤整體回暖，MX 代幣價格最高突破至 3.98 美元。與此同時 MEXC 團隊對外公布了 2024 年第四季度的 MX 回購銷毀數量，將 MX 代幣的流通供應量維持在 1 億枚，更多詳細內容您可以閱讀 相關公告 進行了解。持有 MX 代幣盡享平臺福利，更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2025 年 1 月，MEXC 平臺一共開展了 106 場空投活動。空投活動共發放價值超 778 萬美元的獎勵，活動年收益率 51%。





根據 MEXC 平臺統計，1 月份空投活動中，OSOL 代幣表現最佳，漲幅高達 466%；JFOX 上漲 325% 緊隨其後。PIDOG、SUT、IXS 和 TNT 的漲幅分別為 201%、138%、120% 和 115%。總體來看，參與這些項目的投資者在短時間內獲得了顯著收益，尤其前兩名項目的回報率更為引人注目。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自1月31日數據） OSOL 2025/1/16 466% JFOX 2025/1/17 325% PIDOG 2025/1/20 201% SUT 2025/1/8 138% IXS 2025/1/22 120% TNT 2025/1/24 115%









陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您近 24 小時持有 25 枚及以上的 MX 代幣，您可以報名參加陽光普照活動。





需要注意的是，系統每日會進行 3 次隨機快照，您需要確保在活動開始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，連續 24 小時內現貨賬戶中 MX 的最低持倉量達到 25 MX 或以上。若在連續 24 小時內，用戶快照到的 MX 持倉量低於 25 MX，則無法參與陽光普照活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【活動】子菜單裡，您可以看到【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買並持有至少 25 枚 MX 代幣即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約交易手續費，享受 20% 手續費折扣。除此之外，如果您近 24 小时內 MX 現貨持有數量不低於 500 枚即可享受交易手續費 50% 優惠。





MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、交易手續費低等特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心的交易平臺。



