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如何參與M-Day?

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2023.08.25 MEXC
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什麼是M-Day？


M-Day是MEXC特色合約活動，參與M-Day，您可以獲得免費抽獎資格，抽取合約贈金，滿足30,000U交易量即可獲得1簽抽獎資格，交易量越多簽數越多，中獎概率越高。M-Day活動每天舉辦，天天發獎，歡迎參與。


為什麼要參與M-Day？


參與M-Day對您有諸多益處：


1.合約贈金可作為保證金，產生的盈利可以提現。


2.中籤用戶還可以額外參與幸運獎池。


3.未中籤的用戶可以從陽光普照獎池中按其持有的未中籤簽數比例領取剩餘代幣。

如何參與M-Day?


網頁端


1.登錄MEXC官網，點擊【M-Day 合約專場】。



2.在活動頁面找到進行中的M-Day專場活動，手動登記方式-點擊【登記領取獎勵】。



3.點擊進入M-Day專場活動後，點擊【立即登記】。


4.登記成功後，無需再次登記。


5.系統會統計您在活動時間內的合約交易額，然後自動獲取簽數。


6.到公布中獎時間後，您可以回到M-Day頁面查看您的中籤情況，獎勵會在結算時間段內發放。


App端


1.登錄MEXC賬號，點擊【首頁】-【M-Day專場】。



2.在活動頁面找到進行中的M-Day專場活動，手動登記方式-點擊【登記領取獎勵】。



3.點擊進入M-Day專場活動後，點擊【立即登記】。




4.登記成功後，無需再次登記。


5.系統會統計您在活動時間內的合約交易額，然後自動獲取簽數。



6.到公布中獎時間後，您可以回到M-Day頁面查看您的中籤情況，獎勵會在結算時間段內發放。



M-Day作為MEXC獨特活動，將長期為合約交易用戶發放福利，歡迎體驗。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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