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SolMail 价格 (MAIL)

USD

SolMail (MAIL) 实时价格图表

$0.00133801
$0.00133801$0.00133801
+16.90%(1D)

今天 SolMail (MAIL) 的价格

今天 SolMail (MAIL) 的实时价格为 0.0013298 USD。目前其市值为 $ 1.34M USD。MAIL 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolMail 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SolMail 当天价格变化为 +16.18%
- 其循环供应量为 999.99M USD

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SolMail (MAIL) 价格表现 USD

今天内，SolMail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00018522
在过去30天内，SolMail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0058641399
在过去60天内，SolMail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036315087
在过去90天内，SolMail 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00095264599983349356

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00018522+16.18%
30天$ +0.0058641399+440.98%
60天$ +0.0036315087+273.09%
90天$ +0.00095264599983349356+252.59%

SolMail (MAIL) 价格分析

SolMail 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00113467
$ 0.00113467$ 0.00113467

$ 0.00143659
$ 0.00143659$ 0.00143659

$ 0.07829
$ 0.07829$ 0.07829

-3.63%

+16.18%

+15.61%

SolMail (MAIL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
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999.99M
999.99M 999.99M

什么是SolMail (MAIL)

SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address.

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SolMail (MAIL) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SolMail (MAIL) 的其他问题

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MAIL 兑换为当地货币

1 MAIL 兑换 VND
34.993687
1 MAIL 兑换 AUD
A$0.002047892
1 MAIL 兑换 GBP
0.000984052
1 MAIL 兑换 EUR
0.001156926
1 MAIL 兑换 USD
$0.0013298
1 MAIL 兑换 MYR
RM0.005638352
1 MAIL 兑换 TRY
0.052035074
1 MAIL 兑换 JPY
¥0.190347572
1 MAIL 兑换 RUB
0.104881326
1 MAIL 兑换 INR
0.113857476
1 MAIL 兑换 IDR
Rp21.799996512
1 MAIL 兑换 KRW
1.831679818
1 MAIL 兑换 PHP
0.074043264
1 MAIL 兑换 EGP
￡E.0.06609106
1 MAIL 兑换 BRL
R$0.007539966
1 MAIL 兑换 CAD
C$0.001821826
1 MAIL 兑换 BDT
0.162554752
1 MAIL 兑换 NGN
2.104102646
1 MAIL 兑换 UAH
0.05525319
1 MAIL 兑换 VES
Bs0.1276608
1 MAIL 兑换 PKR
Rs0.374059442
1 MAIL 兑换 KZT
0.681243242
1 MAIL 兑换 THB
฿0.04335148
1 MAIL 兑换 TWD
NT$0.039907298
1 MAIL 兑换 AED
د.إ0.004880366
1 MAIL 兑换 CHF
Fr0.001090436
1 MAIL 兑换 HKD
HK$0.010425632
1 MAIL 兑换 MAD
.د.م0.012220862
1 MAIL 兑换 MXN
$0.025572054